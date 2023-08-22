Ünlü teknik adam polisle böyle tartıştı

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, arabasını çift sarı çizgide bıraktığı için kendisine park cezası verilmesinin ardından bir trafik polisi ile komik bir tartışma yaşadı. Guardiola, kendisine yazılan cezadan sonra şaşkına döndü ve itirazlardan sonra cezayı kabul etti.

Sosyal medyada yayınlanan videoda Pep Guardiola'nın, trafik polisi ile arasında geçen diyalog ortaya çıktı. İspanyol teknik adam, yediği cezaya şaka yaparak şu yanıt verdi: 'Fotoğraf ister misin? Resim için para ödemeniz gerekiyor!'

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