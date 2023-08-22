  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Ünlü teknik adam polisle böyle tartıştı
Spor

Ünlü teknik adam polisle böyle tartıştı

Yeniakit Publisher
2023-08-22 12:31:00 -
Ünlü teknik adam polisle böyle tartıştı

Geride kalan sezon kazanılmadık kupa bırakmayan Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, bu kez saha dışında gündeme geldi. Tecrübeli çalıştırıcı, aracını yanlış yere park etmesinin ardından trafik polisi tarafından ceza yedi. Bu olaya İspanyol teknik adamın tepkisi şaşırtırken, polis ile arasında geçen tartışma dikkatlerden kaçmadı.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, arabasını çift sarı çizgide bıraktığı için kendisine park cezası verilmesinin ardından bir trafik polisi ile komik bir tartışma yaşadı. Guardiola, kendisine yazılan cezadan sonra şaşkına döndü ve itirazlardan sonra cezayı kabul etti.

Sosyal medyada yayınlanan videoda Pep Guardiola'nın, trafik polisi ile arasında geçen diyalog ortaya çıktı. İspanyol teknik adam, yediği cezaya şaka yaparak şu yanıt verdi: 'Fotoğraf ister misin? Resim için para ödemeniz gerekiyor!'

Guardiola'dan Ronaldo'ya destek
Guardiola'dan Ronaldo'ya destek

Spor

Guardiola'dan Ronaldo'ya destek


ÖNE ÇIKAN VİDEO

City, Guardiola'nın sözleşmesini uzattı
City, Guardiola'nın sözleşmesini uzattı

Spor

City, Guardiola'nın sözleşmesini uzattı

Guardiola, Klopp, Wenger, İlkay, Kaka, Guti dev kampanyaya katılıyor
Guardiola, Klopp, Wenger, İlkay, Kaka, Guti dev kampanyaya katılıyor

Spor

Guardiola, Klopp, Wenger, İlkay, Kaka, Guti dev kampanyaya katılıyor

İspanyol Guardiola alınca çıt yok! Müslümanlar alınca kıyamet kopuyor
İspanyol Guardiola alınca çıt yok! Müslümanlar alınca kıyamet kopuyor

Spor

İspanyol Guardiola alınca çıt yok! Müslümanlar alınca kıyamet kopuyor

Guardiola, Kevin De Bruyne'le ilgili çok kötü haber: Belçikalı yıldız birkaç ay kadar uzak kalacak!
Guardiola, Kevin De Bruyne'le ilgili çok kötü haber: Belçikalı yıldız birkaç ay kadar uzak kalacak!

Spor

Guardiola, Kevin De Bruyne'le ilgili çok kötü haber: Belçikalı yıldız birkaç ay kadar uzak kalacak!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Toshiba

Değil Guardiola kim olursa olsun o park cezasını ödeyecek. Biraz daha ileri gitse karakola götürülecek ve itibarı yerle bir olacak. Bunu biliyor. Şakasında bile öfke var. Salak, ödeyeceğin ceza kazancın yanında bir hiç durumunda. Artistlik yapıyor.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23