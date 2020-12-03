Ünlü Stratejist'ten 'koronavirüs' uyarısı: Yeni küresel düzen...
Gazeteci-Yazar ve Stratejist Murat Akan, koronavirüsle ilgili çaprıcı ifadeler kullandı. Akan, yeni küresel düzenin insan bedeni ve sağlık sektörü üzerinden dizayn edildiğini, bunu anlamayan devletlerin ise bir avuç küresel çetenin emrine gireceğini belirtti.
Gazeteci-Yazar ve Stratejist Murat Akan, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili çaprıcı ifadeler kullandı.
"Yeni Küresel düzen, insan bedeni ve sağlık sektörü üzerinden dizayn ediliyor." diyen Akan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:
"Bunu anlamayan devletler, bir avuç küresel çetenin emrine girecek. Koronavirüs, geleneksel sosyal, siyasal ve ekonomik yaşamı sıfırlamak için üretilmiş bir biyolojik silahtır."