Ünlü Stratejist'ten 'koronavirüs' uyarısı: Yeni küresel düzen...

Gazeteci-Yazar ve Stratejist Murat Akan, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili çaprıcı ifadeler kullandı.

"Yeni Küresel düzen, insan bedeni ve sağlık sektörü üzerinden dizayn ediliyor." diyen Akan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bunu anlamayan devletler, bir avuç küresel çetenin emrine girecek. Koronavirüs, geleneksel sosyal, siyasal ve ekonomik yaşamı sıfırlamak için üretilmiş bir biyolojik silahtır."