Ünlü spor yazarından flaş iddia! 'Fenerbahçe Altınordu'yu satın alacak'

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 5. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından CNN Türk'te Fenerbahçe'yi yorumlayan Serdar Ali Çelikler, Ayew'i eleştirirken çarpıcı bir iddiada bulundu.

"AYEW YERİNE BARIŞ OYNASIN"

Ayew zaten kiralık. Başkan da almamız mümkün değil dedi. Ayew 11 tane top kaybıyla oynayacağına hiç olmazsa Barış oynasın. O da bu kadar top kaybıyla oynar. Dünyanın en zor ligi Spor Toto 1. Lig'de 10 gol atmış bu adam. Öyle bir lig ki, sırf mücadele. Rakibin ağzına ayağını sokuyorlar. Bunlar yavaş yavaş Cocu tarafından yapılacak. Yeni Fenerbahçe işe bekleyeceğiz. Reyes'te gelip coşacak bir ihtimal de görmüyorum. Genel anlamda Fenerbahçe'nin savunması yeterli değil.

"BENZIA İYİ AMA KAÇ GOL ATACAK?"

Benzia iyi oyuncu ama kaç gol atacak? Hep bu soruyu soracağım. Slimani'nin yanına gol yüzdesi yüksek oyuncular olması lazım. Aatif seneyi 3 golle bitirdi. Fenerbahçe'nin sol açığı sezonu 3 golle bitiremez.

"FENERBAHÇE GALİBA ALTINORDU'YU ALACAK"

Serdar Ali Çelikler, Comolli'nin önceki gün basın toplantısında Spor Toto 1. Lig veya TFF 2. Lig'den bir kulüp alabiliriz açıklamasının ardından bir iddiada bulunurken, "Fenerbahçe ikinci bir takım almayı düşünüyor. Comoli açıkladı. Takım almak iyi fikir dedi ya. Bomba geliyor. Fenerbahçe galiba Altınordu'yu alacak. İhtimal bu. İyi bilgi yani. 10-12 milyon euro aralığında ihtimal var." dedi.