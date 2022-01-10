Ünlü spiker yayına devam edemedi! Programı terk etti

Elif Dördüncü Aydemir ile gazeteci Metehan Demir‘in konuk olduğu yayının ilk bölümünde reklam arasına gidildikten sonra Buket Güler‘in yerine sabah haberlerinin sunucusu Nevra Öner‘in yayında olduğu görüldü.

Saat 10.00 diliminde gerçekleşen bu durum karşısında gazeteci Metehan Demir, Buket Güler‘in neden yayında olmadığını sorunca spiker Nevra Öner de meslektaşının bir tansiyon düşmesi sorunu yaşadığı söyledi. Yayın Nevra Öner‘in moderatörlüğünde devam etti.