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Dünya Ünlü siyasetçiden kadınlara görülmemiş çağrı: Üniversiteye gitmeyin, doğurun
Dünya

Ünlü siyasetçiden kadınlara görülmemiş çağrı: Üniversiteye gitmeyin, doğurun

Yeniakit Publisher
2023-11-15 08:03:00 - 2023-11-15 08:06:35
Ünlü siyasetçiden kadınlara görülmemiş çağrı: Üniversiteye gitmeyin, doğurun

Rusya Federasyon Konseyi senatörü Margarita Pavlova, kadınlara görülmemiş bir çağrıda bulundu.

Rusya Federasyon Konseyi senatörü Margarita Pavlova, genç kadınları kariyer kovalamak yerine çocuk doğurmaya çağırdı. Milliyetçi muhafazakar Tsargrad kanalına bir söyleşi veren Pavlova şöyle konuştu:

"Genç kızları yüksek eğitim almaya yönlendirmekten vazgeçmek gerek. Üniversite eğitimi alan gençleri üretmemek gerek, çünkü eğitim esasen hiçbir sonuç vermiyor. Ya başka bir işte çalışmaya başlıyorlar, ya da yıllar süren arayışlara giriyorlar ve çocuk doğurma yetilerini kaybediyorlar."

44 yaşındaki Margarita Pavlova durumdan Ekim Devrimi'ni sorumlu tuttu. Çelyabinskli senatör, devrimden sonra kadınların çalışma imkanına kavuştuğu ve çocuk doğurmayı bıraktığını söyledi.

Pavlova ekonomik teşviklerle nüfusu arttırmanın mümkün olmadığını, Birleşik Arap Emirlikleri'nin bunu denediğini ve başarısız olduğunu da iddia etti.

Komsomolskaya Pravda gazetesi Margarita Pavlova'nın yüksek eğitim aldığını ve üniversiteyi bitirdikten 4 yıl sonra evlenip çocuk yaptığını yazıyor.

Turkrus

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