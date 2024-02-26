Ünlü sinema oyuncusu Tolga Savacı hayatını kaybetti
Sinema oyuncusu Tolga Savacı, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Sinema oyuncusu Tolga Savacı, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Savacı 60 yaşındaydı.
TOLGA SAVACI KİMDİR?
Tolga Savacı, 6 Mayıs 1963 tarihinde İstanbul'da doğdu. Ablası Sibel Savacı'dır. Ayrıca Zeynep Savacı adında bir kız kardeşi var. Fransız Kolejini bitirdi.
1983 yılında mankenlik eğitimi almak için İtalya'ya gitti. İki yıl İtalya, Almanya, Fransa'da mankenlik yaptı, su topu oynadı.
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