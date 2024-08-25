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Ekonomi Ünlü sigara markası iflas etti! Günün en güzel haberi
Ekonomi

Ünlü sigara markası iflas etti! Günün en güzel haberi

Yeniakit Publisher
2024-08-25 17:38:00 - 2024-08-25 17:44:40
Ünlü sigara markası iflas etti! Günün en güzel haberi

Dünya genelindeki küresel ekonomik kriz sürüyor. Bundan en çok etkilenen ülkelerin başında ise Almanya geliyor. Almanya'da kez ünlü sigara markasının iflas ettiği haberi gündeme oturdu.

Almanya'da Baden merkezli sigara üreticisi TMCC görünüşe göre iflas etmiş durumda. Şirket şu anda her gün kan kaybediyor.

Almanya'da şirket iflaslarına bir yenisi daha eklendi.

Basında yer alan bir habere göre, Achern'li sigara üreticisi TMCC (Tütün İmalatı ve Sigara Şirketi) iflas etmiş durumda. “Badische Neuste Nachrichten” gazetesine göre şirket, Offenburg bölge mahkemesine iflas başvurusunda bulundu. Habere göre, yeniden yapılanmanın mümkün olup olmadığını belirlemek için iflas işlemlerinin ilk adımları şu anda devam ediyor.

Geçici iflas yöneticisi Dirk Pehl'in Achern hukuk firması Schultze & Braun'un sözcüsü Matthias Braun, yaptığı açıklamada, operasyonların devam edeceğini ve 40'tan fazla çalışanın işlerinin şimdilik güvence altında olduğunu söyledi. Ücret ve maaşlar, Federal Çalışma Ajansı'nın iflas yardımı sayesinde Ekim ayına kadar güvence altına alındı.

İflasın nedeni...

Rapora göre, iflasın nedenleri çok çeşitli. En önemli faktörlerden biri, sigara paketleri için vergi pullarının önceden finanse edilmesi gerektiğinden, sektörün yüksek sermaye gereksinimleriydi. Buna ek olarak, arızalı bir makine nedeniyle üretim kaybı da yaşandı. Tütün tüketicilerinin isteksizliği de yine bir diğer etkili neden oldu.
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Hukuk firması sözcüsü Matthias Braun, “Bu nispeten basit bir iş, ancak büyük bir zorluk” dedi. Rapora göre, şirket sadece üretim kaybı nedeniyle her gün ciddi oranda gelir kaybediyor. Buna ek olarak, tütün endüstrisi için ara finansman daha zor hale geldi.

Şu anda bir yatırımcı süreci devam ediyor. Hukuk firması sözcüsü Braun'a göre, sigara üreticisi için halihazırda “ilk ilgilenen taraflar” var. TMCC sigara ve diğer tütün ürünleri üretiyor. Diğer şeylerin yanı sıra, kendi markası Skavenbeck'i satıyor. Şirket 2001 yılında Baden-Baden'de kuruldu ve on bir yıl sonra yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Achern'e taşındı.

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