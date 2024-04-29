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Dünya Ünlü şarkıcıya idam!
Dünya

Ünlü şarkıcıya idam!

Yeniakit Publisher
2024-04-29 07:30:00 - 2024-04-29 07:30:54
Ünlü şarkıcıya idam!

Batının İran'da PKK'lı kadın üzerinden kışkırttığı başörtü ve şeriat karşıtı eylemlere destek veren rapçi Tumac Salihi'ye verilen idam cezası onaylandı.

İran devlet medyası, İran yargı makamlarının Mahsa Amini protestolarına destek verdiği gerekçesiyle idama mahkum edilen rapçi Tumac Salihi'ye verilen cezanın teyit edildiğini duyurdu.

Salihi'nin avukatı Emir Reisiyan, dün Şark gazetesine verdiği mülakatta, İsfahan'daki İran Devrim Mahkemesi'nin, müvekkilini ülkedeki 2022-2023 gösterileriyle bağlantılı suçlamalar nedeniyle idama mahkum ettiğini söylemişti.

İran yargı erki medya biriminden bugün (25 Nisan) yapılan açıklamada, Tumac Salihi'nin, "Yeryüzünde bozgunculuk" suçlamasıyla idam cezasına çarptırıldığı teyit edildi.

Açıklamada kararın, sanığa "pişmanlık ifadesi ve yetkililerle iş birliği" nedeniyle ceza indirimi hakkı tanıdığı da belirtildi.

Salihi'nin cezasını Yüksek Mahkeme nezdinde temyize götürmek için 20 günü bulunuyor.
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Öte yandan adli medya birimi, Salihi'nin cezanın temyizde de onanması halinde, bu defa Af Komisyonunun cezayı hafifletmek için Salihi'nin davasını gözden geçireceğini aktardı.

Geçen yıl (2023) İran Yüksek Mahkemesi, Salihi'ye yöneltilen ve İran İslam yasalarına göre idamlık bir suç olan "yeryüzünde bozgunculuk" suçlamasını reddetmişti.

Ancak Salihi'nin avukatı Reisiyan'ın daha önce "benzeri görülmemiş bir adım" olarak nitelendirdiği bu karar yargı mercilerince uygulanmadı.

Kaynak: Euronews

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Yorumlar

Bu sebepten bizde deidsma mahku edilmesi gereken kişi çok

"Yeryüzünde bozgunculuk" suçlamasıyla idam cezasına çarptırıldığı teyit edildi."
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