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Gündem Uyuşturucu ile enselenen Kalben Sağdıç'tan aynı taktik! Emniyetteki ifadesinde ne dedi?
Gündem

Uyuşturucu ile enselenen Kalben Sağdıç'tan aynı taktik! Emniyetteki ifadesinde ne dedi?

Yeniakit Publisher
2024-05-09 10:18:36 - 2024-05-09 10:18:35

Uyuşturucudan gözaltına alınan şarkıcı Kalben Sağdıç bugün adliyeye sevk edildi. Sağdıç, emniyetteki ifadesinde, "Satıcı değil içiciyim" dedi.

İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şarkıcı Kalben emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah uyuşturucu operasyonu düzenlemişti. Yürütülen soruşturma doğrultusunda alınan ihbarı değerlendiren polis, Beyoğlu ilçesinde, “Kalben Sağdıç” olarak bilinen müzisyenin evine baskın düzenlemişti. Belirlenen ikamette yapılan baskında şarkıcı Kalben Sağdıç gözaltına alınmıştı. Evde yapılan aramalarda ise üç parça halinde daralı ağırlığı 15 gram gelen ‘skunk’ türü uyuşturucu madde ile birlikte 2 bin avro, 730 dolar ve bin 500 TL ele geçirilmişti. Türk Ceza Kanunu’nun 188’inci maddesinden gözaltına alınan şarkıcı, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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