Ünlü şarkıcı sahnede öldü
Gerçek adı Michael Benjamin olan 41 yaşındaki Haitili şarkıcı Mikaben, cumartesi akşam Paris'te Accor Arena'da verdiği konser esnasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.
Gerçek adı Michael Benjamin olan 41 yaşındaki Haitili şarkıcı Mikaben, cumartesi akşam Paris'te Accor Arena'da verdiği konser esnasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.
Haitili Carimi müzik grubunun 20. yıl dönümünü kutlamak üzere gerçekleştirdiği konserde şarkı söylemesi için sahneye davet edilen Mikaben, yaklaşık 10 bin kişinin önünde "Ou Pati" adlı hit parçasını seslendirdikten sonra yere yığıldı.
Le Parisien gazetesinin aktardığına göre sağlık görevlileri olay yerine hızla ulaşmış olmalarına karşın Mikaben'i kurtaramadılar.
'BUGÜN BÜYÜK GÜN' DEMİŞTİ
Olay sonrası yetkililer, seyircilerden salonu terk etmelerini istedi.
Haitili şarkıcı, konser öncesi yayınladığı görüntülü mesajda "Bugün büyük gün" diyerek heyecanlı olduğunu söylemişti.
MİKABEN KİMDİR?
1981'de Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de doğan ve Mikaben takma ismiyle müziğini seslendiren Michael Benjamin, sanatçı Lionel Benjamin'in oğlu.
Krézi müzik grubunu kuran Mikaben 2013'te "I miss you" ile Carimi'nin hit şarkılarında yer almıştı.