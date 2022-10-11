Ünlü şarkıcı Kobra Murat'tan şok açıklama! Sen nasıl bir görgüsüzsün böyle?

"Romanların Prensi" olarak anılan Kobra Murat, katıldığı bir programda servetini açıklayarak büyük bir görgüsüzlüğe imza attı.

'Kobra Murat ' lakaplı Murat Divandiler, Caner Toygar’ın Youtube programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mal varlığı hakkında da bilgi veren şarkıcı, duyanları şaşırttı.

Divandiler, serveti hakkında “2 tane altın kasamız var. İçinde 18 kilo altın var. Karım diyor ki artık altın yaptırma Murat, kasalar almıyor. Karımın üstüne paralar var, benim üstüme paralar var, çocuklarımın üstüne paralar var. 18 tane evim var, 4 tane yazlığım var” şeklinde konuştu.