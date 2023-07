Ünlü sanatçının kızı hayatını kaybetti

İngiliz sinema yönetmeni, oyuncu, yazar, film müziği bestecisi, kurgucu, komedyen Sir Charles Spencer Chaplin namıdiğer Charlie Chaplin'in kızı ünlü oyuncu Josephine Chaplin 74 yaşında hayatını kaybetti.

Sessiz sinemanın üstadı Charlie Chaplin'in kızı olan ve özellikle 70'li yıllarda sinemada kariyer yapan oyuncu Josephine Chaplin, 74 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Josephine Chaplin kimdir?

Charlie Chaplin'in 11 çocuğundan altıncısı olan aktrisin Paris'te öldüğü açıklandı. 1990'lı yıllardan beri sinemadan uzaklaşan Josephine, beyaz perdede 1970'li yıllarda aktifti.

Daha 3 yaşındayken babası Charlie Chaplin'in yönettiği iki filmde rol almıştı. Onlardan biri 1952 yapımı Candilejas'tı.

Daha sonra onu Charlie Chaplin'in son filmi Hong Kong'lu Kontes'te izledik. Peşinden birkaç filmde yardımcı rollerde oynadı. Flight into the Sun'ın peşinden The Canterbury Tales'te önemli rol aldı. Film, Berlin'de Altın Ayı ödülü kazandı.

Bu başarısının ardından ağırlıklı olarar Fransız filmlerinde rol aldı. 1976'da Red Nights'ta yine dikkatleri üzerine çekti.

1990'lı yıllarda sinemadan uzaklaştı, babasının Paris'teki malikanesine kapandı.