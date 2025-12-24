  • İSTANBUL
Tansiyon ilaçları ne zaman alınmalı? Nasıl düşürülür? Ne iyi gelir? Çözümü için Kardiyolog cevabını veriyor
Sağlık

Tansiyon ilaçları ne zaman alınmalı? Nasıl düşürülür? Ne iyi gelir? Çözümü için Kardiyolog cevabını veriyor

Yeniakit Publisher
Selma Savcı
Tansiyon ilaçları ne zaman alınmalı? Nasıl düşürülür? Ne iyi gelir? Çözümü için Kardiyolog cevabını veriyor

Günümüzde pek çok kişi maalesef tansiyon hastası. Tansiyon hastalarının ilaçlarını düzenli bir şekilde kullanmalarının nedeni ne ortaya çıktı. İlaçların kullanımını istemeyen hastalar tansiyon için kolay, basit çözüm arıyor. Merak edilen soruya önde gelen ünlü kardiyolog Muhammed Keskin cevap veriyor.

Günümüzde tansiyon, oldukça yaygın bir hastalık. Tansiyon hastalarının reçeteli ilaçlarını düzenli bir şekilde kullanmaları gerekiyor. İlaçlar kullanılmadığı takdirde hastalar zor durumlar yaşayabiliyor. Çoğu insan, tansiyon belirti vermeden ilerleyen bir hastalık olduğu için bir süre sonra ilacını kullanmayı bırakabiliyor. Fakat uzmanlar, tansiyon tedavisinde asıl önemli olanın süreklilik olduğunu belirtiyor. Peki,  tansiyon ilaçları ne zaman içilmeli, Tansiyon ilaçları ne zaman alınmalı? Nasıl düşürülür? Ne iyi gelir işte cevabı

Peki tansiyon ilaçları ne zaman içilmeli? Tansiyon ilacı sabah mı içilir, akşam mı? Merak edilen sorunun cevabını ünlü kardiyolog Doç. Dr. Muhammed Keskin veriyor.

Doç. Dr. Muhammed Keskin'in aktardığına TIME Trial çalışmasının sonuçlarına göre; günde tek doz tansiyon ilacı kullanan bir kişinin ilacını ne zaman aldığı fark etmiyor. Yani, günün herhangi bir saatinde alınan ilaç benzer etkiler gösteriyor.

Peki, doktorlar neden genellikle sabah saatlerinde içilmesini tavsiye ediyor?

Vücuda tuz girişi sabah saatlerinde kahvaltıyla beraber başladığı için ve unutma riski daha aza indiği için!

Tansiyonu Ne Düşürür? Tansiyon Nasıl Düşürülür?

Biraz su içmek, nefes egzersizleri, yürüme gibi fiziksel aktiviteler, 10 dakika süre ile düz uzanma, başı soğuk suyla yıkamak, stres yönetimi yapmak ve limonlu su ya da ayran içmek tansiyonun düşmesine yardımcı olur. Tansiyon yükseldiğinde yapılması gerekenlerin başında başı soğuk suyla yıkamak, limonlu su içmek, ayran tüketmek ve sarımsak yemek gelir. Derin nefes egzersizleri gibi stres yönetimi teknikleri tansiyon kontrolüne yardımcı olur.

