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Ünlü sanatçı Turgut Arseven hayata veda etti. Turgut Arseven kimdir? Turgut Arseven biyografisi

1 Şubat'ta sabah saatlerinde hayatını kaybeden usta tiyatrocu ve sinema sanatçısı Turgut Arseven için bugün Şişli Camii'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Turgut Arseven'in kardeşi Atacan Arseven, oğlu Efe Arseven, yakınları ve sevenleri katıldı. Peki Turgut Arseven kimdir? Hangi projelerde yer aldı? İşte Turgut Arseven hakkında merak edilen bilgiler...

02 Şubat 2019 Cumartesi 16:42
Ünlü sanatçı Turgut Arseven hayata veda etti. Turgut Arseven kimdir? Turgut Arseven biyografisi

1 Şubat'ta sabah saatlerinde hayatını kaybeden usta tiyatrocu ve sinema sanatçısı Turgut Arseven için bugün Şişli Camii'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Turgut Arseven'in kardeşi Atacan Arseven, oğlu Efe Arseven, yakınları ve sevenleri katıldı. Peki Turgut Arseven kimdir? Hangi projelerde yer aldı? İşte Turgut Arseven hakkında merak edilen bilgiler...

Turgut Arseven kimdir?

1947 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Şehir Tiyatroları sanatçısı Şakir Arseven, ağabeyi Şehir Tiyatroları oyuncularından Atacan Arseven’dir. Turgut Arseven sahneye ilk kez 1963 yılında İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda çıktı. Uzun yıllar Çocuk Tiyatrosu bölümünde Ferih Egemen’in yardımcılığını yaptı.

Yer Aldığı Tiyatro Oyunları

Bir Varmış Bir Yokmuş, Cyrano De Bergerac, Mavi Yapraklı Ev, Umut Çeşmesi, Nuh'un Gemisi, Bir Kavuk Devrildi, Yarısı, Trampacılar, Kocadağlar Ağası, Yakut Balık, Köşebaşı, Anna Karenina, Buzlar Çözülmeden, Tehlikeli Güvercin, İvanov, Taş Bademleri, Köse İle Ese, Scapen'in Dolapları, Bir Ziyaret, Gülnihal, Hamlet, Coriolanus, Kurt, Topuzlu, Mürai, 3. Selim (Kılıç ve Ney), Bir Kızılderili Efsanesi, Taziye, Vişne Bahçesi, Katharina Blum'un Çiğnenen Onuru, Sarıpınar 1914, IV. Murat, Beni Dünya Kadar Sev, Balıkesir Muhasebecisi, Gönlümdeki Osman Hamdi Bey, Pamuk Prenses ve Yedi Cüce, Antonius Ve Kleopatra, Gazete Gazete, Cem Sultan, Diğerlerinin Adı Ali (Korku Ruhu Kemirir), Sokağa Çıkma Yasağı, Düş ve Klarnet, Üç Kız Kardeş, Kuşlar, Cem Sultan, Sokağa Çıkma Yasağı, Hırçın Kız, Beni Dünya Kadar Sev.

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 16:42
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