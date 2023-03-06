Ünlü sanatçı öyle bir hamle yaptı ki... Resmen başvurdu!

Murat Kekilli, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na depremzede birkaç çocuğu evlat edinmek için başvuruda bulunduğunu söyledi.

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraşlı depremden beri afet bölgelerinden depremzedelere hizmet veren ünlü şarkıcı Murat Kekilli, dikkatleri üzerine çekmişti.

Ünlü şarkıcı, devlet kurumlarının yardımlarını paylaşması ve yardımların oraya yapılması hakkında yaptığı çağrılar üzerine sosyal medyadan kendisine gelen eleştirilere tepki göstermişti:

"Herkes ilk günden beri görevinin başında... AFAD, Kızılay, TSK, Madenciler ve diğerleri... Şimdi gözümün gördüğüne mi inanayım, yoksa söylentilere mi?

Belki inanmayacaksınız ama bu konuyla ilgili 300 bin kişinin üzerinde müracaat olduğu bilgisi geldi. Gel de bu milletle gurur duyma"

Allahu Ekber tartışması

Kekilli, dedi. Adanalı ünlü şarkıcı Murat Kekilli, asrın felaketinde enkaz altında kalan kişilerin günler sonra kurtarılma anında "Allahu Ekber" diye atılan nidaları eleştiren kişileri attığı tweetle topa tutmuştu:

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"Biz, Müslüman bir toplumuz. Günler sonra enkaz altından çıkan ve onu kurtaran kişi adeta bir mucizeyle karşılaşıyor.

Ve bu mucize üzerine inancımız gereği doğal olarak şükrünü 'Allahu Ekber' diyerek dile getiriyor.

Bu gayet normal. Enkaz altından kurtulan veya o ana şahit olan kişiler 'Oley mi?' demesi gerekiyor? "Yoksa Fransızcada 'Mon Dieu' diye tabir edilen 'Aman tanrım!' mı demeli? Anlamamış değilim. Eleştirileri duyunca resmen küçük dilimi yuttum"

Evlatlar edinecek

Son olarak ise, Murat Kekilli, evlat edinmek için başvuru yaptığını açıkladı. Kekilli, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na depremzede birkaç çocuğu evlat edinmek için başvuruda bulunduğunu söyledi.