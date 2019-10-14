Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur

Rus piyanist Evgeny Grinko, Türkiye'nin kalbinde özel bir yeri olduğunu dile getirerek, "Türkiye'nin kalbimde özel bir yeri var. Ülkenizi gerçekten çok seviyorum." dedi.

Konser turnesi kapsamında Ankara’ya gelen Grinko, mehter marşlarını daha önce dinlediğini belirterek, "Mehter marşınız öyle güçlü bir sese sahip ki duyan düşman direk teslim olur. Türkiye'de Ege kıyılarında gezmeyi çok seviyorum. Deniz kenarında küçük ve sevimli çok güzel kasabalar var." ifadelerini kullandı.