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Kadın - Aile Ünlü restoranların un taktiği! Patates yağ çekmiyor! Yapın ardından çıtır çıtır ağızda dağılıyor! Sır gibi saklıyorlar
Kadın - Aile

Ünlü restoranların un taktiği! Patates yağ çekmiyor! Yapın ardından çıtır çıtır ağızda dağılıyor! Sır gibi saklıyorlar

Yeniakit Publisher
2024-07-05 22:35:00 - 2024-07-05 22:40:15
Ünlü restoranların un taktiği! Patates yağ çekmiyor! Yapın ardından çıtır çıtır ağızda dağılıyor! Sır gibi saklıyorlar

Dışarıda tüketilen patatesler genellikle daha çıtır ve lezzetli görünüyor. Bazı tecrübeli aşçılar yemekleri hazırlarken yemeklere faydalı dokunuşlar yapıyor. İşte patatesin çıtır olmasını sağlayan dikkat çeken bir tüyo.

Patates kızartmasının lezzetli olması için aşçılar püf noktalara dikkat ediyor. Kızartmanın ağızda erimesi ve çıtır olması için bakın aşçılar nelere dikkat ediyor.
Patatesin daha lezzetli olması için rengine ve çıtırlığına dikkat etmek gerekiyor. Tecrübeli aşçılar bu sonucu alabilmek için hazırlık aşamasında patates kızartması tariflerine un ekliyor. Kıvamı tutturmak ise belirli tekniklere dikkat etmekten geçiyor.

Aşçılar patates kızartması hazırlayacak kişilere buğday unu kullanmaları gerektiğini tavsiye ediyor. Basit bir tüyo gibi görünse de hazırladığınız patateslerin restoran usulü olmasını sağlayacak. Farklı teknikler kullanıldığında patatesler daha yumuşak kalabilir.

Patatese eklenen unun miktarı da oldukça önemlidir. İstenen çıtırlığa ulaşması için kızartmadan hemen önce yıkayıp kuruttuğunuz patatesleri bir kaseye alıp 1 yemek kaşığı un eklemelisiniz. Eşit şekilde dağıtarak dilediğiniz baharatlara yer verebilirsiniz.

Patatesleri pişirmeye başlayıp diğer teknikleri dahil edebilirsiniz. Örneğin daha öncesinde tuzladığınız zaman eriyerek şeklini kaybedebilir. Sönük olduğu için tadında değişiklik hissedebilirsiniz.

Kullanacağınız patatesleri doğru seçmeniz çok önemlidir. Sarı patatesler kızartma yapmak için en uygun seçenek olabilir. Bunun yanı sıra birçok evde patates kızartması hazırlamak için Ayçiçek yağı kullanılır. Ancak daha lezzetli ve çıtır olması için fındık yağı öneriliyor.
Patatesi kızartmadan önce, hazırlarken eşit kestiğinizden emin olmalısınız. Uzunlukları eşit olmasa bile çaplarının aynı ölçüde olmasını sağlayabilirsiniz. Böylece hepsini aynı zamanlamada pişirebilirsiniz.
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