Ünlü profesörden 'PCR testi zorunluluğu'na tepki! Mucidinin "PCR testi hasta olduğunuzu söylemez" sözlerini hatırlattı

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2011 yılında International Biographical Center tarafından En Başarılı 100 Sağlık Profesyoneli (Top 100 Health Professionals-2011) ödülünü alan Prof. Dr. Serhat Fındık, "zorunlu PCR testi" uygulamasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından tepkisini dile getiren Prof. Dr. Serhat Fındık, PCR testinin Nobel ödüllü mucidi Prof. Dr. Kary B. Mullis'in virüslerin teşhisinde kullanılamayacağını ifade eden sözlerini hatırlattı.

Zorunlu PCR testi uygulamasının durdurulmasını isteyen Prof. Dr. Serhat Fındık, şu ifadelerde bulundu:

"İnsanlarımız, teşhiste kullanılamayacağını bizzat nobel ödüllü mucidinin (Prof. Mullis) söylediği PCR testine neden zorlanıyor?

Yüce Allahımız Kur'an-ı Kerim’de “Akletmez misiniz” der yüzlerce kez."

Öte yandan Prof. Dr. Serhat Fındık'ın açıklamasına vatandaşlardan destek geldi.

Prof. Mullis: PCR testi hasta olduğunuzu söylemez

PCR testinin Nobel ödüllü mucidi Prof. Dr. Kary B. Mullis, daha önce yaptığı bir konuşmada PCR testiyle ilgili açıklamada bulunmuştu.

Testlerin yanlış yorumlanabileceğini ve bu nedenle istismar edilebileceğini ifade eden Mullis, "PCR'ın kötüye kullanılacağını düşünmüyorum, ancak yorumlanması kötüye kullanılabilir." demişti.

"Bu testi kullanarak herkeste her şeyi bulabilirsiniz" diyen Mullis, "Tek bir molekülü ölçebileceğin boyutta çoğaltabiliyorsan ki PCR testinin şey bu. Bedeninizde doğada bulunan bütün moleküllerden var. Tel molekül bile olsa. Yani bundan dolayı sonuçların anlamlı olduğunu iddia etmek bir istismar olarak düşünülebilir." ifadelerini kullanmıştı.

"PCR testleri, herhangi bir şeyi eser miktarda almanı, onu ölçülebilir hale getirmeni, ve sanki önemli bir şeymiş gibi göstermeni sağlar." ifadelerini kullanan Mullis, "Bu test sana hasta olduğunu söylemez, ya da bulduğun şeyin gerçekten sana zarar vereceğini söylemez." diye konuşmuştu.