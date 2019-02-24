Ünlü Prof.'dan sağlık kartelllerine tepki Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, dünyadaki sağlık kartellerini eleştirdi. "Hastaneye giderseniz sizi zorla hasta ederler" diyen Küçükkusta, ilaçların çoğunun boş yere verildiğini belirtti.

Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, sağlık alanında birbirinden önemli açıklamalarda bulundu. "İlaçların çoğu boşa veriliyor" "Hastaneye giderseniz sizi zorla hasta ederler" diyen Küçükusta’nın açıklamalarından satır başları şöyle; - Mr'ların yüzde 90'ı gereksiz yere çekiliyor. - Kanser taramalarının çoğu kandırmaca. - İlaçların çoğu boşa veriliyor. - Antibiyotik yazan değil, yazmayan doktor makbuldür. Ama bizde tam tersi geçerli maalesef. - Grip aşılarının etkinliği sıfır. Ben hayatta vurdurmam. - Her yıl gereksiz yere binlerce röntgen çekiliyor. - Leblebi çekirdek yer gibi anjiyo yapılıyor. Stent takılıyor. Bunlar vücuda zarar veriyor. - Check-up kampanyaları gerçek bir tuzak. - Akciğer filmi vücudunuza zarar veriyor. - İnsanlar kendiliğinden geçecek hastalıklar için kesinlikle hastanelere gitmesinler. - Tahliller vücuda radyoaktif ışın veriyor. - Gereksiz ilacın zararı var. - "Başlangıç" diye birşey uyduruldu. Hastalara, alzheimer, reflü, astım başlangıcı teşhisi konuyor. Amaç hastayı boş çevirmemek. Başlangıç diye birşey yok. Ya hastasın ya değilsin. - Kolesterol ilaçlarının tedavi yüzdesi çok düşük. Zararı daha fazla. - Hayat tarzınızı değiştirmek ilaçtan çok daha etkili. - Doğal beslen, hareket et bu beladan kurtul. - Vitamin haplarının sağlam insanlara hiçbir faydası yok. "Ben yorgunum" diye vitamin hapı alınmaz.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.