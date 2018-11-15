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Ünlü piyanistten güldüren namaz açıklaması

Namazla ilgili güldüren açıklamalarda bulunan piyanist Timur Selçuk, 5 vakit namaz kılmadığını, iki rekat Allah rızası, iki rekat da ölmüşleri için namaz kıldığını söyledi.

15 Kasım 2018 Perşembe 11:57

 yeniakit.com.tr  KRT’de Hulki Cevizoğlu’nun sunduğu Akıl Çelen programına katılan piyanist Timur Selçuk, namaz hakkında güldüren açıklamalarda bulundu. Selçuk, her gece Allah rızası için iki rekat ve ölmüşleri için iki rekat namaz kıldığını söyledi. Aynı zamanda Selçuk, reformistlerin bayrak taşıyanı Yaşar Nuri Öztürk’e olan sevgisini de dile getirdi.

“İki rekat Allah rızası, iki rekat da ölmüşlerimiz için...”

Selçuk, Cevizoğlu’nun kendisine yönelik, “Namazında, niyazında bir Timur Selçuk’sunuz değil mi?” sorusunu şöyle cevapladı:

“Babamızdan öyle öğrendik, her gece, Allah rızası için iki rekat, ölmüşlerimiz için iki rekat... Kimse yanlış anlamasın, ben 5 vakit ve tam namaz kılmıyorum. Allah’ı kandıracak halim yok. Üç ayrı yerden Hüseyin Atay hoca, Elmalılı Hamdi Yazır ve ve çok sevgili, kucaklaşma onuruna eriştirğim Yaşar Nuri Öztürk... Aynı sureyi üç ayrı mealden okurum ve sure numaralarıyla, ayet numaralarıyla karşılaştırırım.”

“Hepsi değerlidir”

Atay, Hamdi Yazır ve Öztürk’ün meallerinden hangisini kabul ettiği sorulan Timur, “Hepsi benim için değerlidir. ” cevabını verdi.

Sosyal medyanın dilinde

Timur’un sözleri YouTube'da geniş kitleler tarafından izlenirken, sosyal medya kullanıcıları, ünlü piyanistin açıklamalarını ti’ye aldı.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 11:57
  1. Timur Selçuk
  2. Hulki Cevizoğlu
  3. KRT
  4. namaz
  5. Elmalılı Hamdi Yazır
  6. Yaşar Nuri Öztürk
  7. Hüseyin Atay

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