Ünlü oyuncunun rolü gerçek oldu! Kapkaççıyı böyle yakaladı!
Turist çiftin çantasından hırsızlık yapıldığını gören oyuncu Şükrü Özyıldız, kapkaççıyı takip ederek yakaladı.
Turist çiftin çantasından hırsızlık yapıldığını gören oyuncu Şükrü Özyıldız, kapkaççıyı takip ederek yakaladı.
"Ruhun Duymaz" dizisinde bir ajanı canlandıran oyuncu Şükrü Özyıldız, dün akşam saatlerinde gittiği İstanbul'daki Galataport’ta kapkaççıyı etkisiz hale getirdi. Aracından indiği sırada bir Kanadalı çiftin çantasını çalan kapkaççıyı görünce koşarak takip etti ve hırsızı yakaladı.
Turistlerin çalınan eşyalarını geri veren Özyıldız, polisler gelene kadar kapkaç yapan hırsızın başında bekledi. Özyıldız, kapkaççının cebinden çaldığı onlarca telefon çıkardı. Çevredeki vatandaşlar, ünlü aktöre teşekkür etti.