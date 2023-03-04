Ünlü oyuncudan muhalefete bomba gönderme! Eşekten düşmüşe dönecekler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıp 6'lı Masa'dan ayrılması sanat dünyasında da gündem oldu.

6'lı Masa'da 5 liderin cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Kemal Kılıçdaroğlu isminde uzlaşmasına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den itiraz geldi. Anketlerde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimlerinin öne çıktığını söyleyen Akşener belediye başkanlarına çağrı yaptı. Akşener'in siyaset gündemine oturan restine ünlü isimler de sessiz kalamadı.

Zaman zaman yaptıkları siyasi paylaşımlarla gündem olan birçok ünlü isim, sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşımlarda bulundu.

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O isimlerden biri olan oyuncu Celil Nalçakan da "Ya aranızda hiç mi konuşmadınız bu konuyu şimdiye kadar? Hakikaten şaka gibi" diyerek muhalefete tepki gösterdi.