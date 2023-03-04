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Gündem Ünlü oyuncudan Meral Akşener'e çok sert sözler! Böyle bombaladı
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Ünlü oyuncudan Meral Akşener'e çok sert sözler! Böyle bombaladı

Meral Akşener'in 6'lı Masa'dan ayrılması sanat dünyasında da gündem oldu. Gayrimeşru ilişki yaşadığı Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddiasıyla çok konuşulan oyuncu Sermiyan Midyat, Akşener'i sert sözlerle eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-04 14:02:00 -
Ünlü oyuncudan Meral Akşener'e çok sert sözler! Böyle bombaladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıp 6'lı Masa'dan ayrılması sanat dünyasında da gündem oldu.

Gayrimeşru ilişki yaşadığı Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddiasıyla çok konuşulan oyuncu Sermiyan Midyat da son gelişmelere kayıtsız kalamadı. Midyat, "Önce Çiller'e… Sonra Bahçeli'ye… Şimdi Kılıçdaroğlu'na… Tarih yine tekerrür etti. Meral Akşener'in İ.P.'iyle kuyuya inilemedi" diyerek Akşener'i eleştirdi. 

 
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