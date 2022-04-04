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Medya Ünlü oyuncudan kötü haber! Köpekler yüzünü ısırdı... Şok görüntü
Medya

Ünlü oyuncudan kötü haber! Köpekler yüzünü ısırdı... Şok görüntü

Oyuncu Tuan Tunalı, Bodrum'da köpek saldırısına uğradı. Yüzünden yaralanan oyuncu Tunalı, 'Verilmiş sadakamız varmış" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-04 08:05:00 -
Ünlü oyuncudan kötü haber! Köpekler yüzünü ısırdı... Şok görüntü

Can Yaman ve Demet Özdemir'in rol aldığı Erkenci Kuş dizisindeki rolü ile tanınan oyuncu Tuan Tunalı köpek sevmeye çalışırken korkunç anlar yaşadı. Tuan Tunalı yüzünün halini paylaşıp "Verilmiş sadakamız varmış. Nazara geldik" dedi.

Oyuncu Tuan Tunalı korkunç anlar yaşadı. Tuan Tunalı, iş için gittiği Bodrum'da neredeyse gözünden oluyordu. Tunalı, Gümüşlük'te gezdiği sırada bir sokak köpeğini sevmek istedi.

Tam köpeği sevdiği sırada, köpek yanağını kaparak ısırdı.

Neye uğradığını şaşıran oyuncu, hemen hastaneye gitti. Yanağına pansuman yapılan Tunalı'ya dikiş atılmadı. Tunalı, gözünün iki santim altına gelen ısırık için, "Verilmiş sadakamız varmış. Nazara geldik" dedi.

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Yorumlar

Sokak köpeği sevilmez

Evdeki terbiyeli köpekler bile sahibini ısırıyor, Turan'a gitmiş sokak köpeğini seviyor. Ne hallere düştük.

RI

Köpek işi halledilmeli,insan hayatı değerli köpek hayvan ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir hayvan,Bütün hayvanların hakkını toplasan bir insan hakkı etmez...
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