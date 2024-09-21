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Gündem Ünlü oyuncudan estetik isyanı!
Gündem

Ünlü oyuncudan estetik isyanı!

Yeniakit Publisher
2024-09-21 03:28:00 -
Ünlü oyuncudan estetik isyanı!

Türk sinemasının önemli ismi ünlü oyuncu Erdal Özyağcılar, ünlüler dünyasında her geçen gün daha popüler hale gelen estetik işlemlere bakış açısını anlattı.

Erdal Özyağcılar, 'Empati' programına konuk oldu. Usta aktör, doktorların estetik dokunuşları sonrası bütün kadınlar ve erkeklerin birbirine benzediği saptamasını yaptı.

"DUDAKLAR, KAŞLAR HEP AYNI"

Estetiğe yönelik eleştirilerini dile getiren Özyağcılar, “Böyle bir şey olamaz! Her erkeğin kaşı aynı, saçı aynı; çünkü gidilen doktorlar aynı. Saçlar aynı yerlerden ekiliyor. Onunla da yetinmiyorlar, yapıştırıcılarla saç koyuyorlar kafalarına. Hanımlarda daha belirgin durum; dudaklar, kaşlar hepsi aynı” ifadelerini kullandı.

 

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