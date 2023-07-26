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Kültür - Sanat Ünlü oyuncu Yılmaz Gruda hayatını kaybetti
Kültür - Sanat

Ünlü oyuncu Yılmaz Gruda hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-07-26 01:38:00 -
Ünlü oyuncu Yılmaz Gruda hayatını kaybetti

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, şair, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni Yılmaz Gruda, 93 yaşında yaşamını yitirdi.

Yılmaz Gruda, yakalandığı virüs sonrası böbrek yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir özel bir hastanede tedavi görüyordu.

Ünlü sanatçı 13 Temmuz'da 93. yaşını kutlamıştı.

Haberi menajeri duyurdu

Acı haberi menajeri Tümay Özokur, sosyal medya hesabından duyurdu.

Yılmaz Gruda kimdir?

Ahmet Yılmaz Gruda, 14 Temmuz 1930 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Ankara Ticaret Lisesindeki eğitim sürecini yarıda bırakarak devlet memuru olan Yılmaz Gruda'nın yazdığı şiirler, 1950'li yıllarda, çeşitli dergilerde yayımlanmaya başladı. 1956 yılında girdiği Cep Tiyatrosu'nda başlayan oyunculuk serüveni, Ankara Devlet Tiyatrosu'na ait Küçük Tiyatro'da devam etti.
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Ankara Meydan Sahnesi ve Nisa Serezli topluluklarında görev yaptı. Bir dönem sahnelerden uzaklaşarak asıl mesleği olan memurluk hayatına dönüp muhasebecilik yaptı. Muammer Karaca Tiyatrosu'nu yönetti.

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