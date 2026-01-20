  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
5’i CHP’li 10 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası TBMM'de! Aralarında Özgür ve Mahir de var ABD’ye karşı olanlara bakın! Emperyalist BirGün duvara tosladı Suriye Ordusu Haseke yolunda Rezalet cezasız kalmadı! İçki masasında Sela okutan MHP’liye anında ihraç İBB'de ikramiye krizi patlak verdi! Bem-Bir-Sen üyeleri meydanlara indi! Ses getiren belgesel! Maskeler düştü LGBT’li sapkınlar kudurdu Çin'den uzayda gövde gösterisi! Guovang ağının yeni halkası fırlatıldı! Yav he he! 14 askerini korkudan apar topar kaçıran Almanya şantaja boyun eğmezmiş! Rakka halkı teröristlerin heykellerini paramparça etti Hadımköy'de plastik fabrikasındaki alevler dindirildi! Maddi hasar büyük!
Medya Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'a yeni bir teşhis daha konuldu!
Medya

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'a yeni bir teşhis daha konuldu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'a yeni bir teşhis daha konuldu!

Karaciğer yetmezliği tedavisi gören ve Karaciğer nakli bekleyen ünlü oyuncu Ufuk Özkan'a Influenza A teşhisi konuldu.

Karaciğer yetmezliği tedavisi gören ve Karaciğer nakli bekleyen ünlü oyuncu Ufuk Özkan'a Influenza A teşhisi konuldu.
Oyuncu Ufuk Özkan’ın kardeşi Umut Özkan, ünlü sanatçının Influenza A testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Yeni bir tarih açıklanana kadar ziyaretlerin yasaklandığı belirtildi.

Özkan’ın kardeşi Umut Özkan, "Abim Ufuk Özkan’da üst solunum yolu enfeksiyonu başlamış, Influenza A testleri pozitif çıkmıştır. Doktorlarımız, bu durumun karaciğer yetmezliğini ağırlaştırma riski taşıdığını belirtmektedir.

Bu nedenle yeni bir tarih açıklanana kadar ziyaretler yasaklanmıştır. Karaciğer donörü arayışımız devam etmektedir. Özellikle daha önce abimle yolu kesişmiş tiyatro ve sanat camiasından kişilerin bana Instagram sayfam üzerinden ulaşmaları büyük önem taşımaktadır.

Vaktimizin daraldığını üzülerek ifade eder, gösterdiğiniz ilgi ve destek için abim adına da teşekkür ederiz" dedi.

50 yaşındaki oyuncu geçen hafta acil karaciğer nakli kararıyla hastaneye yatırılmıştı.

Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı: Acil karaciğer nakli bekleniyor
Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı: Acil karaciğer nakli bekleniyor

Gündem

Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı: Acil karaciğer nakli bekleniyor

Ünlülerden acil donör çağrısı: Ufuk Özkan için seferberlik başladı
Ünlülerden acil donör çağrısı: Ufuk Özkan için seferberlik başladı

Yaşam

Ünlülerden acil donör çağrısı: Ufuk Özkan için seferberlik başladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23