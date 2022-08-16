Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Rıza Pekkutsal, 87 yaşında İzmir'de hayatını kaybetti. Sinema, ses ve tiyatro sanatçısı Rıza Pekkutsal, Bombacı Mülayım filmi ve Kaygısızlar dizisindeki rolleriyle de hafızlara kazınmıştı.

Türk sinema sanatçısı Rıza Pekkutsal'ın vefat haberini tiyatro sanatçısı Behzat Uygur ve Oyuncular Sendikası sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Oyuncular Sendikası'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Meslektaşımız Rıza Pekkutsal hayatını kaybetti. Ailesi ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun" denildi.

Pekkutsal, Kemal Sunal'la oynadığı 'Bombacı Mülayim' filmindeki memur karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

Oyuncu Behzat Uygur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tiyatro ve sinema bir emektarını kaybetti. Mekanın cennet olsun Rıza Pekkutsal" ifadelerini kullandı.