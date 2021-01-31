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Gündem Ünlü oyuncu Atilla Pekdemir yaşamını yitirdi
Gündem

Ünlü oyuncu Atilla Pekdemir yaşamını yitirdi

2 yıldır akciğer kanseri tedavisi gören ünlü oyuncu Atilla Pekdemir yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 22:16:00 -
Ünlü oyuncu Atilla Pekdemir yaşamını yitirdi

Kısa süre önce de koronavirüs hastalığına yakalanan ünlü oyuncunun İzmir'de hayatını kaybettiği belirtildi. Atilla Pekdemir'in vefat haberini alan sevenleri yasa boğuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan baş sağlığı mesajı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Tiyatro ve sinemamızın kıymetli bir ustasını daha yitirdiğimizi üzüntüyle öğrendik. Merhum Atilla Pekdemir'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz." denildi.

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