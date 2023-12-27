  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Şıracının şahidi bozacı! Rezil Kızıl Goncalar'a destek bakın nereden geldi

Ortalık ayağa kalkacak! Rusya'dan skandal İHA hamlesi

Yeniden ortaya çıktılar! O ilimizde saatlerce daire çizmeye başladılar, herkes tedirgin

Aferin Ekrem! İBB'nin 2,5 aylık süslenmesinin maliyeti dudak uçuklattı!

AK Parti'nin Ankara adayı için flaş isim! Yeğeni önce "hayırlı olsun" diyerek paylaştı, sonra sildi

Özgür Özel’e ayar üstüne ayar! HDP'li vekil olup da bir tane bunu diyen kişi var mı?

Bizim Saadet Partililer bile hala anlayamadı! İngi̇li̇z Economi̇st’ten Erdoğan İti̇rafı

Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca için tartışmalı karar

Elinde, bankada, cebinde doları olanlar dikkat! Beyaz Saray eski yetkilisi şok haberi verdi, duyan dövizciye koşacak

Bir dönemin başbakanı Davutoğlu ne hallere düştü HDP’ye CHP’ye şirinlik için ne diyeceğini şaşırdı!
Dünya Ünlü oyuncu aracında ölü bulundu! Hakkında uyuşturucu soruşturması yürütülüyordu
Dünya

Ünlü oyuncu aracında ölü bulundu! Hakkında uyuşturucu soruşturması yürütülüyordu

Yeniakit Publisher
2023-12-27 20:22:00 -
Ünlü oyuncu aracında ölü bulundu! Hakkında uyuşturucu soruşturması yürütülüyordu

Güney Kore yapımı Oscar ödüllü "Parazit" filminin oyuncusu Lee Sun-kyun, aracında ölü bulundu. Polis, intihar şüphesiyle inceleme başlattı.

Güney Kore yapımı Oscar ödüllü "Parazit" filminin oyuncusu Lee Sun-kyun, aracında ölü bulundu. Polis, intihar şüphesiyle inceleme başlattı.

Oscar ödülü kazanan 2019 Güney Kore yapımı “Parazit” filminin 48 yaşındaki oyuncusu Lee Sun-kyun'un aracında ölü bulunduğu bildirildi. Ülke basınında yer alan haberlere göre, menajerinin Lee’nin arkasında intihar mektubuna benzer bir not bırakarak evden ayrıldığını bildirmesi üzerine harekete geçen polis, yerel saatle 10.30 sıralarında Seul'ün merkezindeki Waryong Park yakınlarındaki bir arabanın içinde 40’lı yaşlarında erkek cesedine ulaştı. Yapılan incelemede şahsın Lee olduğu belirlenirken, araçta tüter halde briket kömür parçaları bulundu. Lee’nin cansız bedeni Seul Ulusal Üniversite Hastanesi'ne götürülürken, polis intihar şüphesiyle inceleme başlattı.

Hakkında uyuşturucu soruşturması yürütülüyordu
Seul'ün Gangnam semtindeki lüks bir barda çalışan bir kadının evinde yasadışı uyuşturucu maddeler kullandığı iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen Lee, birçok kez polis tarafından sorgulanmıştı. Son olarak geçtiğimiz cumartesi günü ifade veren Lee’nin sorgusunun 19 saat sürdüğü kamuoyuna yansımıştı. Daha önce polis ve Ulusal Adli Tıp Servisi tarafından yapılan uyuşturucu testleri negatif sonuç veren Lee, 28 Ekim'deki ilk sorgusunda "büyük hayal kırıklığına neden olduğu" için özür dileyerek, "Şu anda büyük acı çeken ailem için üzgünüm" ifadelerini kullanmıştı. Kandırıldığını ve kullandığı şeyin uyuşturucu olduğunu bilmediğini iddia eden Lee, masum olduğunu savunmuştu. Uyuşturucu kullanma iddialarının ardından ünlü oyuncunun birçok projesi iptal edilmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Güney Kore’nin en iyi okullarından biri olarak kabul edilen Ulusal Sanat Üniversitesi’nden mezun olan Lee Sun-kyun, 2020 yılında Oscar ödülü kazanan “Parazit” filmi ile geniş kitlelere adını duyurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23