Ünlü otomotiv markası iflas etti! İflas eden devin araçları bunlar! Üç binden fazla araç yok fiyatına satılacak

Elektrikli otomobil üreticisi Fisker, iflas başvurusunda bulunduktan sonra envanterindeki 3.000’den fazla Ocean elektrikli SUV modelini çok uygun fiyatlarla satmak istiyor. Şirket, fason üretim modeli ve araçlardaki sorunlar nedeniyle iflas etmişti. Fisker, yargıçtan bu modelleri uygun fiyatlarla satma izni almayı umuyor.

FİSKER ELİNDEKİ ARAÇLARI SATMAK İSTİYOR

Fisker, istediği onayı alırsa envanterinde bulunan 3,231 adet Ocean SUV aracını New York merkezli bir araç kiralama şirketi olan American Lease’e 46.25 milyon dolar karşılığında satacak. Bu da firmanın Ocean modeli araç başı yaklaşık 14 bin dolara satacağı anlamına geliyor. Fisker, Ocean’ı ilk tanıttığında bu araç için yaklaşık 70.000 dolar başlangıç fiyatı belirlemişti. Firma iflasa sürünürken fiyatları 25.000 dolar seviyesine kadar düşürmüştü.

Elektrikli araç üreticisi Fisker, şu anda en az 1 milyar dolar borçla karşı karşıya. Yapılan iflas başvurusuna göre, şirketin varlıkları tahmini olarak 500 milyon ila 1 milyar dolar arasında değişiyor. Net değerlemeler ise hala yapılmakta. En büyük 20 alacaklı arasında Adobe, Google ve SAP gibi dev kuruluşlar yer alıyor.

American Lease, Fisker’in iflas sürecinde 2.100 adet Ocean aracını satın almaya karar vermişti. Ancak iflas sonrasında şirket, tüm envanterdeki araçları satın almak istediğini açıkladı. American Lease, New York ve çevresinde paylaşımlı yolculuk hizmeti sunuyor ve kiralık araç filosu sağlıyor. Geçtiğimiz yıl New York şehri, 2030 yılına kadar paylaşımlı araç filosunu ya sıfır emisyonlu araçlara ya da tekerlekli sandalye erişimine uygun araçlara dönüştürme kararı almıştı. American Lease, bu satın alım ile emisyon hedeflerini gerçekleştirmeyi umuyor.

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