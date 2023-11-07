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Otomotiv Ünlü otomotiv devi kararı aldı: Skoda'dan sıfır araç piyasasında gündemi altüst edecek! Kampanya getirdiler
Otomotiv

Ünlü otomotiv devi kararı aldı: Skoda'dan sıfır araç piyasasında gündemi altüst edecek! Kampanya getirdiler

Yeniakit Publisher
2023-11-07 17:47:00 - 2023-11-07 18:07:35
Ünlü otomotiv devi kararı aldı: Skoda'dan sıfır araç piyasasında gündemi altüst edecek! Kampanya getirdiler

Skoda fiyatlarına ilişkin yaptığı dikkat çeken kampanya: sıfır araç sahibi olmak isteyenler için kasım ayına özel yaptı! İşte Skoda'nın otomotiv piyasasını altüst edecek kampanyası…

Skoda, sıfır araç sahibi olmak isteyenler için kasım ayına özel bir kampanya başlattı. İşte Skoda'nın otomotiv piyasasını altüst edecek kampanyası…
Skoda, kasım ayına özel olarak bir kampanya başlattı. Bu kampanyanın asıl amacı, otomotiv sektöründe şu anda yaşanan kriz durumuna rağmen satışlarını arttırmak ve sıfır araç sahibi olmak isteyenleri cezbetmek.

Skoda bu kampanyayı ‘Scala’ modeli için 30 Kasım tarihine kadar geçerli olacak şekilde hazırladı. Otomotiv piyasasını altüst edecek olan bu kampanya, sıfır araç sahibi olmak isteyenler için bir fırsat olabilir. Kampanya, 2023 model ‘Skoda Scala’ sahibi olmak isteyenleri yakından ilgilendiriyor.

Bu dev kampanya, 120 bin TL indirim ve 200 bin TL 12 ay taksitle faizsiz kredi desteği içeriyor. Kasım ayının sonuna kadar geçerli olan bu kampanya sıfır kilometre bir araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

SKODA SCALA TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE FİYATI-

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