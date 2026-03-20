Ünlü otomotiv devi alarm verdi: Yangın riski nedeniyle binlerce araç geri çağrılıyor!

Otomotiv dünyasında güvenlik alarmı verildi. Alman üretici Volkswagen, popüler sedan modeli Volkswagen Jetta için kapsamlı bir geri çağırma süreci başlattı.

Şirketin yayımladığı teknik raporlara göre yaklaşık 48 bin araçta, motor bölmesinde yangına yol açabilecek ciddi bir arıza tespit edildi. Sorunun kaynağı ise şanzıman topraklama kablosundaki hatalı bağlantı.

Küçük Hata, Büyük Risk: Kablo Erimesine Kadar Gidiyor

Uzmanlara göre kablonun doğru sabitlenmemesi, sistemde “açık devre” oluşmasına neden oluyor. Bu durum:

Aşırı akım çekilmesine

Konektörlerin ısınmasına

Kabloların erimesine

yol açabiliyor. En kritik senaryoda ise motor bölümünde yangın çıkma riski ortaya çıkıyor.

İlk Sinyaller Aylar Önce Geldi

Volkswagen, sorunu ilk olarak Aralık 2025’te sahadan gelen iki ayrı olayla fark etti. Yapılan incelemeler sonrası Şubat ayında risk doğrulandı ve Mart 2026 itibarıyla geri çağırma kararı resmen yürürlüğe girdi.

Şu ana kadar can kaybı yaşanmadığı belirtilse de, üç ayrı yangın vakası ve eriyen kablo sistemleri kayıtlara geçti.

Araç Sahiplerine Ücretsiz Onarım

Şirket, geri çağırma kapsamındaki araçlar için ücretsiz servis sürecini başlattı. Yetkili servislerde yapılacak kontrollerde:

Kablo bağlantıları incelenecek

Hatalı montajlar düzeltilecek

Sistem güvenlik standartlarına uygun hale getirilecek

Türkiye’deki Jetta Sahipleri Ne Yapmalı?

Gelişmenin ardından Türkiye’deki Volkswagen Jetta kullanıcıları da endişelenmeye başladı.

Geri çağırma şu aşamada belirli pazarlardaki araçları kapsıyor

Modelin Türkiye’de sıfır satışı birkaç yıl önce durdurulmuştu

Ancak ikinci el piyasada binlerce araç bulunuyor

Uzmanlar, özellikle yurt dışı üretimli veya bireysel ithalatla gelen araç sahiplerinin şasi numarası (VIN) üzerinden kontrol yaptırmasını öneriyor.

Uzmanlardan Uyarı: Belirtileri Göz Ardı Etmeyin

Motor bölümünden gelen yanık kokusu, kablo izolasyonunda erime veya elektrik aksamında anormal davranışlar, bu sorunun habercisi olabilir.

Bu tür belirtiler fark edildiğinde aracın kullanılmaması ve en yakın yetkili servise başvurulması hayati önem taşıyor.

Sonuç: Güvenlikte Sıfır Tolerans

Volkswagen’in aldığı bu karar, otomotiv sektöründe güvenlik standartlarının ne kadar kritik olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Küçük bir teknik hata bile, büyük risklere yol açabiliyor.