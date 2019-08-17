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Ünlü otomobil firmasının Aydın’a fabrika kurmasına Şoförler Odası’ndan destek

Aydın gündeminin en önemi konusu haline gelen ünlü bir otomobil firmasının 123.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 13:50
Ünlü otomobil firmasının Aydın’a fabrika kurmasına Şoförler Odası’ndan destek

Aydın gündeminin en önemi konusu haline gelen ünlü bir otomobil firmasının 123. fabrikasını Aydın’a yapması konusuna bir destek de Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası’ndan geldi. Dünyaca ünlü Volkswagen firmasının Aydın’a fabrika kurması halinde araçlarını da bu firmanın araçları ile yenileyeceklerini belirten Başkan Özmeriç, “Bu önemli yatırımın Aydın’a getirilmesi için Aydınlı şoförler olarak biz de elimizden geleni yapmaya hazırız” dedi.


Volkswagen’in yatırımının Aydın’da yapılması halinde ile sağlayacağı ekonomik değerin yanında yaklaşık 4 bin kişilik istihdamın da küçümsenmeyecek bir rakam olduğunu belirten Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, “İlimiz gündem olan Volkswagen’in 123. fabrikasının Aydın’da yapılması konusunun Aydın’ın gelişip kalkınması için çok önemli bir fırsat olacağına inanıyoruz. Aydın Büyükşehir Belediye başkanı Özlem Çerçioğlu’nun bu çağrısını Şoförler ve Otomobilciler Odası olarak destekliyoruz. Bu mesele gündeme geldikten sonra sektörde faaliyet gösteren pek çok kişi ile görüştük. Böylesi bir yatırımın Aydın’a kazandırılması için bizler de her türlü desteğe hazırız” diyerek fabrikanın Aydın’da kurulması halinde yatırımı desteklemek adına araç alımlarında da ilgili firmayı tercih edeceklerini kaydetti.


Meseleyi Aydın’ın geleceği açısından baktığını belirten Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, “Günümüzün en sorunlarından biri istihdam. 2022’de faaliyete geçmesi beklenen bu yatırım çeşitli sektörleri de harekete geçirecektir. Aydın Efeler ilçe merkezinde bin civarında olmak üzere ilimiz genelinde 4 binin üzerinde toplu taşıma aracı, binin üzerinde de ticari taksi var. Şoförler olarak bu yatırımın Aydın’a gelmesi için üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 13:50
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