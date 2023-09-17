Ünlü otomobil firması cep telefonu üretecek

Akıllı telefon sektöründe heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Elektrikli otomobilleriyle dikkatleri üzerine çeken NIO, ilk akıllı telefonu için geri sayıma geçti. Daha önce AnTuTu‘da ortaya çıkan ve özelliklerinin bir kısmı netleşen NIO Phone modelinin şimdi de tasarımı belli oldu.

NIO Phone için resmi görseller yayında: İşte tasarımı

NIO Phone 21 Eylül‘de kullanıcıların beğenisine sunulacak. Otomobil firması kısa bir süre önce çevrim içi ortamda yeni EC6 modelini tanıttı. Otomobille ilgili yayınlanan videoda özellikle ilk 50 saniye içerisinde birçok kez şirketin yakında tanıtmaya hazırlandığı NIO Phone modeline yer verildi. Böylelikle cihazın nasıl görüneceğiyle ilgili akıllarda en ufak bir soru işareti kalmadı.

Amiral gemisi teknik özellikleriyle öne çıkan akıllı telefon, dörtlü kamera kurulumu ve NIO logosu yer alan kavisli cam arka paneliyle kullanıcılara premium bir hissiyat sunuyor. Ön tarafta ise nokta şeklinde konumlandırılmış bir selfie kamerası mevcut olacak. Öte yandan amiral gemisi modellerdeki gibi yüksek ekran gövde oranına sahip. Güvenlik yöntemi olarak belirlenen parmak izi okuyucu ise ekranın altına konumlandırılmış.

Akıllı telefonda NIO araç sahiplerine gelişmiş uzaktan kumanda yetenekleri sağlamayı amaçlayan UWB teknolojisi yer alacak. Fiyat etiketi henüz belli olmasa da iddialara göre 700 ila 1000 dolar arasında bir fiyat etiketiyle satışa çıkacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

16 GB+512 GB ve 16 GB+1 TB depolama ve RAM opsiyonlarıyla satışa çıkacak akıllı telefona güç verecek işlemci Snapdragon 8 Gen 2 olacak. 4 nm mimariye sahip yonga seti; 1x 3.36 GHz ARM Cortex-X3, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A710, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A715, 3x 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapıyor.