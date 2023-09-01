Ünlü olan çıldırıyor! Gündeme gelmek isteyen Dilan Polat’ın bu hali tepki çekti

Kokuşmuş ünlü mahallesinde gün geçmiyor ki saçma sapan bir olay yaşanmasın. Sosyal medyada saçma sapan hareketleri ile ünlü olan Dilan Polat, yeni videosu ile tepkilerin odağı haline geldi.

Geçtiğimiz günlerde kuryeye altın vermesiyle tepki çeken Dilan Polat paylaşımlarıyla şoke ediyor. İş kadını ve fenomen Dilan Polat 'nefes terapisi' olarak adlandırdığı anlarda attığı çığlıkları paylaşınca olay oldu.

Son dönemlerde sosyal medyanın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Dilan Polat hem lüks yaşantısı hem kocasıyla halleri hem de paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Geçtiğimiz günlerde bir kuryeye altın vererek eleştirilen fenomen Dilan Polat 'nefes terapisi' olduğunu iddia ettiği anları paylaştı.

Çocukluk travmalarından kurtulmak için nefes terapisi yapan Polat, paylaşımına “Ailenizden size kalan en büyük şey travmalarınızdır” notunu düştü.

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GÖRÜNTÜLERE TEPKİ YAĞDI

Paylaşımda çığlıklar atarak ağlayan ve etrafa yumruklar savuran Dilan Polat herkesi şoke etti. Polat'ın o halini görenler tepki yorumlarından bulunurken birçok psikolog ve psikiyatrist de görüntülere eleştiri yağdırdı.

Terapi anlarının çekilmemesi ve paylaşılmaması gerektiğe dair yorumların yanında psikologlar "Psikolojide travma temizliği gibi bir kavram yoktur", "Bu bilimsel bir yöntem değil" tarzında yorumlarda bulundu.