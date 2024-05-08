Ünlü o marka koronavirüs aşısı olanlar aman dikkat: Zararlı yan etkileri tespit edildi! Apar topar geri toplatılıyor

Koronavirüs aşısı yaptıranlara bir kötü haber de o firmadan geldi. O markadan aşı yaptıranlara dikkat uyarısı geldi. Hatasını kabul eden firma koronavirüs aşılarını tekrardan toplamaya başladı. İşte tüm detaylar...

Milyonlarca insanın pandemi döneminde yaptırdığı aşı markası, geri toplama kararı aldı. Aşıda yan etkilerin olduğu işaret edilerek, korkutan haberi paylaştı. Hatasını kabul eden firma aşı kullanımının sona erdiğini paylaştı. İşte tüm detaylar...

KÜRESEL ÇAPTA GERİ ÇEKME KARARI ALDI

İngiliz The Daily Telegraph gazetesinin bildirdiğine göre, İngiliz-İsveçli ilaç devi AstraZeneca, mahkeme kayıtlarında Kovid-19 aşısı Vaxzevria'nın "nadir ama tehlikeli yan etkileri olduğunu" kabul ederek, küresel çapta geri çekme kararı aldı.

6 MİLYONDAN FAZLA HAYAT KURTARMIŞTI

Haberde, AstraZeneca'nın pazarlama iznini geri çekmesiyle birlikte bu aşının Avrupa Birliği'nde artık kullanılamayacağı belirtildi. Geri çekilme talebinin 5 Mart'ta yapıldığı, kararın ise 7 Mayıs'ta yürürlüğe girdiği bildirildi. Benzer adımların önümüzdeki aylarda İngiltere'de ve diğer ülkelerde de atılması bekleniyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Boris Johnson tarafından bir zamanlar "İngiliz bilimi için zafer" olarak müjdelenen ve altı milyondan fazla hayat kurtardığı belirtilen Vaxzevria aşısının kullanımının sona erdiği açıklandı.

YAN ETKİLERE DİKKAT EDİLMELİ

Şirketin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, aşının artık üretilmediği ve tedarik edilmediği, yerini yeni varyantlara karşı geliştirilen güncellenmiş aşıların aldığı belirtildi.

Bu kritik geri çekme kararıyla birlikte, AstraZeneca Kovid-19 aşısı olanlar potansiyel yan etkiler konusunda daha dikkatli olmalı. Firma resmi bir açıklama yapmamış olsa da, bu adım küresel sağlık açısından önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor.