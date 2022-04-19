Ünlü model Bella Hadid, İstanbul'un o camisindeki görüntüleri öve öve bitiremedi
İstanbul 5. Levent’teki Hacı Osman Torun Camii'ndeki çocuklarla oynayan imamın görüntülerini, Filistin asıllı ünlü model Bella Hadid, Instagram hesabından paylaştı.
İstanbul 5. Levent’teki Hacı Osman Torun Camii imamı Mahmut Eroğlu'nun, çocuklarla 'teravih treni' adı verdiği oyunu oynaması büyük beğeni toplamıştı.
Çocuklarla içli dışlı olan Eroğlu'nun görüntüleri bazı kimseler tarafından eleştirilmişti.
Filistin davasının öncü savunucularından biri olan Filistin asıllı Amerikalı ünlü model Bella Hadid ise resmi Instagram hesabından o görüntüleri paylaştı.