Ünlü markalardan Türkiye’ye ‘güven’ mesajı

Paris’ten Tokyo’ya dünya genelinde 30 ayrı restoran zinciri bulunan 19 Michelin yıldızlı şef Alain Ducasse da aynı projenin içinde bir restoran açma kararı alarak Türkiye’ye giriş yapma kararı aldı. Taksim 360’ı yerinde inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Xavier Hermes, projenin tamamlanmasından sonra Hermes’in bölgede mağaza açması için iyi niyet anlaşması imzaladı.

Hermes, “Burada bir evimin ve mağazamın olmasından büyük mutluluk duyarım. Türkiye’nin 2017 yılında yakaladığı yüzde 7,4’lük ekonomik büyüme performansı saygı duyulacak, hayranlık verici bir durum. Şirket olarak dünyanın birçok yerine yatırım yapıyoruz, Türkiye de her zaman radarımızda olacak” ifadelerini kullanmıştı.