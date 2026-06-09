Ünlü markalar eklendi: ABD’den kara listeye güncelleme

Pentagon, Çin’in askeri kapasitesine katkı sağladıkları gerekçesiyle birçok şirketi "Çin askeri şirketleri" listesine ekledi. Güncellenen listede Alibaba, Baidu, BYD ve NIO gibi önde gelen Çinli şirketlerin yanı sıra WuXi AppTec, RoboSense Technology ve Unitree Robotics de yer aldı.

Pentagon’un yıllık güncellemesiyle birlikte, Pekin’in askeri kapasitesine katkı sağladığı öne sürülen şirket sayısının 188’e yükseldiği bildirildi. Bu liste doğrudan yaptırım anlamına gelmese de, söz konusu şirketlerin ABD’deki faaliyetleri ve yatırım ilişkileri üzerinde baskıyı artırabilecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Şirketlerden karar tepki

Alibaba tarafından yapılan açıklamada, "Alibaba bir Çin askeri şirketi değildir ve herhangi bir askeri-sivil entegrasyon stratejisinin parçası değildir. Şirketimizi yanlış tanıtma girişimlerine karşı mevcut tüm yasal yolları kullanacağız" denildi.

WuXi AppTec ise kararın yanlış olduğunu belirterek, yapılan "hatalı sınıflandırmaya" itiraz edeceklerini ve düzeltilmesi için derhal harekete geçeceklerini bildirdi.

Arama motoru Baidu’dan yapılan açıklamada da "Baidu’nun bir askeri şirket olduğu iddiası tamamen temelsizdir. Şirketin listeden çıkarılması için elimizdeki tüm seçenekleri kullanmaktan çekinmeyeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Listeye eklenen BYD, ChangXin Bellek Teknolojileri (CXMT), Yangtze Bellek Teknolojileri (YMTC), RoboSense, Unitree, BOE Teknoloji, Tianma Mikroelektronik ve TP-Link Teknoloji ise açıklama yapmadı.

"ABD yanlış uygulamalarına son vermeli"

Çin’in Washington Büyükelçiliği, Pekin’in "Çinli şirketleri hedef almak amacıyla ayrımcı listeler oluşturulmasına" karşı olduğunu ve Çinli firmaların faaliyet gösterdikleri yerlerdeki yasa ve düzenlemelere uyduklarını belirtti. Açıklamada, "ABD yanlış uygulamalarına son vermeli ve Çinli şirketler için adil, hakkaniyetli ve ayrımcı olmayan bir ortam oluşturmalıdır" değerlendirme yapıldı.

Bazı şirketler listeden çıkarıldı

Çin’in devlet kontrolündeki petrol devi Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi’ne (CNOOC) ait iki kuruluş olan CNOOC China Ltd ve CNOOC International Trading listeden çıkarıldı, ancak CNOOC’un iştiraki China BlueChemical Limited listeye eklendi ve Pentagon dosyasında CNOOC’un doğrudan Çin hükümeti tarafından kontrol edildiği belirtildi.

"Çinli şirketler, ulusal çıkarlarımıza karşı Çin ordusuyla birlikte çalışıyor"

Pentagon, yıllık olarak ABD yasaları gereği sunulması gereken dosyada listelenen firmaların, "Çin askeri şirketi olarak tanımlanmaya uygun olduğunu" ve ABD’de faaliyet gösterdiklerini belirtti. Ayrıca şirketlerin listeden çıkarılmak için başvuruda bulunabilecekleri ifade edildi.

Temsilciler Meclisi Çin Özel Komitesi Başkanı John Moolenaar, güncellenen listenin "Amerikan şirketleri, hükümetin tüm kademeleri ve ABD halkı için bir uyarı" olduğunu söyledi. Moolenaar, "Bu Çinli şirketler, ulusal çıkarlarımıza karşı Çin ordusuyla birlikte çalışıyor" dedi.