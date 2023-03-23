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Yerel Ünlü Katar konteynerleri, Adıyaman'da kuruluyor
Yerel

Ünlü Katar konteynerleri, Adıyaman'da kuruluyor

Yeniakit Publisher
2023-03-23 10:44:00 -
Ünlü Katar konteynerleri, Adıyaman'da kuruluyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da geçici barınma merkezlerinin kurulumu devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile AFAD koordinesinde, Katar Hükümeti tarafından depremzedeler için gönderilen konteynerler, kentteki kurulum ekiplerine teslim edildi.

Yeni Otogar yakınlarındaki 2. konteyner alanına gelen bin konteynerden 600'ünün kurulumu tamamlandı.

Depremzedelerin, kurulumu tamamlanan konteynerlere kısa sürede yerleştirileceği belirtildi.

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