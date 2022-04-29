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Spor Ünlü kaleci kazada öldü
Spor

Ünlü kaleci kazada öldü

Bir dönem Toronto FC forması giyen Bermudalı milli kaleci Freddy Hall, 37 yaşında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-04-29 07:49:00 -
Ünlü kaleci kazada öldü

Freddy Hall, 37 yaşında geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Bermuda Polisi'nden yapılan açıklamada Hall'ın gece 3'te geçirdiği kazada ağır yaralandığı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.

Küçük bir ada olan Bermuda'da 2022 yılında sadece 5 trafik kazası gerçekleşti.

2012 yılında Stefan Frei'ın sakatlanması üzerine Toronto FC'ye transfer olan Hall, 11 maçta bu takımın formasını giymişti.

Hall, Toronto'nun Liverpool ile oynadığı ve 1-1 berabere biten hazırlık maçında da kalede görev yapmıştı.

Freddy Hall kariyeri boyunca Toronto FC'nin yanı sıra Northampton Town, Chester, Oxford Cit, Telford United, Limerick gibi takımların formasını giydi.

10 kez Bermuda milli takımının kalesini korudu.

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