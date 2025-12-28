Ünlü isimlere uyuşturucu darbesi! Rapçi Ege Karataşlı ve Türkiye Güzeli Buse İskenderoğlu gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonunda, magazin ve müzik dünyasını sarsan yeni gelişmeler yaşandı. "Ege!" mahlasıyla tanınan rapçi Ege Karataşlı ve Miss Turkey 2016 birincisi Buse İskenderoğlu, narkotik ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı.
Son günlerde şarkıcı, sosyal medya fenomeni ve oyunculara yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonlarına bir yenisi daha eklendi.
Burak Doğan’ın paylaşımına göre, ‘Ege!’ mahlaslı rapçi Ege Karataşlı, uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan bir diğer ismin ise Miss Türkiye 2016 güzeli Buse İskenderoğlu oldu.
ŞEVVAL ŞAHİN'İN YAKIN ARKADAŞI
Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin’in, Buse İskenderoğlu’nun yakın arkadaşı olduğu öğrenildi.