  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Ünlü isimlere uyuşturucu darbesi! Rapçi Ege Karataşlı ve Türkiye Güzeli Buse İskenderoğlu gözaltına alındı
Gündem

Ünlü isimlere uyuşturucu darbesi! Rapçi Ege Karataşlı ve Türkiye Güzeli Buse İskenderoğlu gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ünlü isimlere uyuşturucu darbesi! Rapçi Ege Karataşlı ve Türkiye Güzeli Buse İskenderoğlu gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonunda, magazin ve müzik dünyasını sarsan yeni gelişmeler yaşandı. "Ege!" mahlasıyla tanınan rapçi Ege Karataşlı ve Miss Turkey 2016 birincisi Buse İskenderoğlu, narkotik ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı.

Son günlerde şarkıcı, sosyal medya fenomeni ve oyunculara yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonlarına bir yenisi daha eklendi.

Burak Doğan’ın paylaşımına göre, ‘Ege!’ mahlaslı rapçi Ege Karataşlı, uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan bir diğer ismin ise Miss Türkiye 2016 güzeli Buse İskenderoğlu oldu.

ŞEVVAL ŞAHİN'İN YAKIN ARKADAŞI

Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin’in, Buse İskenderoğlu’nun yakın arkadaşı olduğu öğrenildi.

Çöp poşetindeki cesedin sırrı çözüldü: Sümeyye’nin ölümünde kapıcı gözaltında
Çöp poşetindeki cesedin sırrı çözüldü: Sümeyye’nin ölümünde kapıcı gözaltında

Gündem

Çöp poşetindeki cesedin sırrı çözüldü: Sümeyye’nin ölümünde kapıcı gözaltında

Sosyal medyada tetikçi ilanı verince gözaltına alındı
Sosyal medyada tetikçi ilanı verince gözaltına alındı

Sosyal Medya

Sosyal medyada tetikçi ilanı verince gözaltına alındı

İBB'ye yeni operasyon! Kritik isim gözaltına alındı
İBB'ye yeni operasyon! Kritik isim gözaltına alındı

Gündem

İBB'ye yeni operasyon! Kritik isim gözaltına alındı

Toplu cezalandırmaya başvurdular! Çok sayıda Filistinli gözaltına alındı
Toplu cezalandırmaya başvurdular! Çok sayıda Filistinli gözaltına alındı

Dünya

Toplu cezalandırmaya başvurdular! Çok sayıda Filistinli gözaltına alındı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sen misin yolsuzluk zanlılarını savunan! Vatandaşlardan CHP’nin Emir’ine çok fena kapak!
Siyaset

Sen misin yolsuzluk zanlılarını savunan! Vatandaşlardan CHP’nin Emir’ine çok fena kapak!

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İBB Başkan Danışmanı Tonguç Çoban ve İBB İtfaiye Daire Başkanı emekli Albay Remzi Albayrak’ın Şile ve Bayr..
Zimbabve'de eşcinsel çifte biyoloji dersi gibi ceza! Hamile kalmazlarsa idam edilecekler
Gündem

Zimbabve'de eşcinsel çifte biyoloji dersi gibi ceza! Hamile kalmazlarsa idam edilecekler

Afrika kıtasından gelen bir yargı kararı dünya gündemine bomba gibi düştü. Zimbabve'deki yüksek mahkeme, yeni evlenen eşcinsel bir çift hakk..
"Siz de yaşattıklarınızı yaşamadan ölmeyin." Yargıtay üyesi, "masumiyet karinesi", "özel hayat"
Gündem

“Siz de yaşattıklarınızı yaşamadan ölmeyin.” Yargıtay üyesi, “masumiyet karinesi”, “özel hayat”

Ali Karahasanoğlu, Yargıtay üyesi Metin Yandırmaz’ın Sadettin Saran hakkında yaptığı paylaşımı eleştirerek, masumiyet karinesi ve özel hayat..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23