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Ünlü iş adamı karısını vurup intihar etti

Ünlü iş adamı Turgay Cantaş, bu sabah tartıştığı karısı Şükran Cantaş'ı pompalı tüfekle vurduktan sonra intihar etti.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:04
Ünlü iş adamı karısını vurup intihar etti

İstanbul Başakşehir'de iş adamı Turgay Cantaş, sabah saatlerinde tartıştığı karısını vurup intihar etti.

Olay, saat 08.30 sıralarında Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Atmaca Sokak'ta bulunan lüks bir villada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; iş adamı Turgay Cantaş (62) sabah saatlerinde eşi Şükran Cantaş (57) ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Turgay Cantaş evde bulunan pompalı tüfekle önce eşi Şükran Cantaş'ı vurdu ardından aynı tüfekle intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Çiftin oğulları Berk Cantaş'ın olay sırasında evde olduğu öğrenildi. Bilgisine başvurulan gencin, bir el silah sesi duyduktan sonra babasının odasına gelip mermi aldığını 'beni affet oğlum' dediğini ve bir el daha silah sesi duyduğunu söylediği öğrenildi.

"Yarın hep beraber silivriye yazlığa gidecektik"

Çiftin aile dostları olduğunu söyleyen Sevinç Gülnihal, "Turgay'ı çocukluğundan beri tanırım. Turgay da eşi de çok iyi bir insandı. Örnek bir aileydi. Devamlı tatile beraber giderdik. Çocuklarına düşkün çok iyi bir aile babasıydı. Yarın hep beraber Silivri'ye yazlığa gidecektik. Bana 'yenge' diye hitap ederlerdi. Hayata bağlı insanlardı. Duyunca şok oldum" diye konuştu. Olay yerine gelen Yasemin Akmanlar da "Şükran hanım çok iyi bir arkadaşımızdı. Hiç kimseye zararı yoktu, çok iyi bir aileydi" dedi.

Villada görevli Kadir Timzan ise "Turgay bey benim patronumdu. Bahçesine ben bakıyorum. 18 yıldır beraberiz. Daha önce hiç böyle bir sıkıntı olmamıştı. Sabah 05. 00 sıralarında geldim ben. Olay da 08.00'de olmuş" diye konuştu.

Cenazeler, polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:04
  1. İstanbulBaşakşehir
  2. Başakşehir ilçesi
  3. Turgay Cantaş
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