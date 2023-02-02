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Ekonomi Ünlü havayolu şirketi resmen iflas etti! Sadece 2,5 yıl dayanabildiler
Ekonomi

Ünlü havayolu şirketi resmen iflas etti! Sadece 2,5 yıl dayanabildiler

Norveçli merkezli şirketi Flyr, ekonomik kriz nedeniyle iflas bayrağını çekmek zorunda kaldı. Havayolu devi tüm operasyonlarını durdurdu.

Yeniakit Publisher
2023-02-02 16:53:00 -
Ünlü havayolu şirketi resmen iflas etti! Sadece 2,5 yıl dayanabildiler

Norveçli merkezli şirketi Flyr, operasyonları için ihtiyaç duyduğu parayı tahsil edemedikten sonra iflas başvurusunda bulunduğunu duyurdu.

"Kısa vadeli likidite durumu için bir çözüm bulmak için artık gerçekçi bir fırsat yok" açıklaması yapan şirket, yönetim kurulunun kararının oybirliğiyle alındığını ifade etti.

Flyr, tüm uçuş operasyonlarının ve bilet satışları durdurulduğunu açıkladı.

Kasım ayında 12 Boeing 737 uçağı kiralayan Flyr, kış sezonunda hayatta kalmak ve 2023'ün ilkbaharı ile yazına hazırlanmak için daha fazla fon sağlamanın hayati önem taşıdığını, ancak o sırada gerekli nakit paranın sadece yarısını toplayabildiğini duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, son günlerde 330 milyon Norveç kronluk (33 milyon $) fon girişiminin başarısız olduğunu ve şirketin hisse değerinin yüzde 78'lik bir düşüş yaşadığı belirtildi.

Rakipleri arasında Norwegian Air ve İskandinav havayolu şirketi SAS'ın da bulunduğu şirket, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, kış aylarında nakitlerini korumak için ağır harcama kesintileri yapacağını ve kar amacı gütmeyen rotaları beklemeye alacağını duyurmuştu.

Flyr, 4 Ağustos 2020'de Oslo'da kurulmuştu.

Airporthaber

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