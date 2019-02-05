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Ünlü hava yolu şirketi iflas etti! Tüm uçuşlar iptal edildi

Alman hava yolu şirketi Germania Airlines tüm seferlerini iptal ederek iflas başvurusunda bulundu.

05 Şubat 2019 Salı 11:20
Ünlü hava yolu şirketi iflas etti! Tüm uçuşlar iptal edildi

Alman Germania Havayolu şirketi, Berlin-Charlottenburg bölge mahkemesine iflas başvurusunda bulundu. Şirket tarafından yapılan açıklamada uçuşların durdurulduğu bildirildi.

Germania Havayolları CEO'su Karsten Balke, iflas başvurusuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Maalesef, kısa vadeli bir likidite ihtiyacını karşılamak için finansman çabalarımızı başarıyla sonuçlandıramadık. Netice olarak, iflas başvurusunda bulunmaktan başka çaremizin olmadığına çok üzüldük. Elbette özellikle, bu adımın çalışanlarımız üzerindeki etkisine üzüldük. Planlandığı gibi Germania uçuşlarını gerçekleştiremeyen yolculardan özür dilerim" dedi.

986 yılında kurulan Germania Havayolu, 37 uçağı sahipti. Geçtiğimiz yıl dört milyondan fazla yolcuya hizmet veren firma, Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da bulunan 60'tan fazla varış noktasına bağlantılar sunmuştu. Bin 150 çalışanı bulunan şirket geçtiğimiz yıl 370 milyon euro ciro yapmıştı.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 11:20
  1. Kars
  2. Germania Airlines

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