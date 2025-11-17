  • İSTANBUL
Spor Ünlü halterci Naim Süleymanoğlu’nun evi müze oldu
Spor

Ünlü halterci Naim Süleymanoğlu’nun evi müze oldu

Yücel Kaya
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ünlü halterci Naim Süleymanoğlu’nun evi müze oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TİKA, milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun hatırasını yaşatıyor. Bu kapsamda Süleymanoğlu'nun Bulgaristan Mestanlı'da bulunan evini müzeye dönüştüren Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TİKA, bölgenin kültürel dokusunu güçlendirmeye yönelik bu çalışmayla eş zamanlı olarak toplumsal hayata katkı sunan bir başka proje daha hayata geçirmeyi hedefledi. Ayrıca yapımı yine TİKA tarafından gerçekleştirilen Kırcaali Merkez Camii, aynı coğrafyada Türkiye'nin destekleriyle hayata geçirilen manevi bir buluşma noktası olduğu belirtildi.

Süleymanoğlu'nun evinin kapıları Bakan Bak ve Bakan Ersoy tarafından açılacak

Bir dönemin acılarını, gururunu ve direncini duvarlarında taşıyan Mestanlı'daki evin kapıları Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak tarafından açılacak. Aynı coğrafyada, Türkiye'nin katkılarıyla yükselen Kırcaali Merkez Camii'nin açılışı ise Cep Herkülü'nün anı evi gibi yine Bakanlar Ersoy ve Bak'ın yanı sıra Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş ile milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Aynı zamanda Kırcaali Merkez Camii aynı zamanda Bulgaristan'da külliyesi bulunan tek cami olma özelliği taşıyor.

 

Bir anı evine dönüştürüldü

Bakanlık yaptığı yazılı açıklamada Süleymanoğlu'nun Mestanlı'daki evinin toplam 104 metrekare kapalı alana ve 390 metrekare avluya sahip olan iki katlı taş bir yapı özgün haline getirildiğini ve bir anı evine dönüştürüldüğünü ifade etti. Bunun yanı sıra bahçede yıllarca görüntüyü kapatan büyük trafo binası kaldırılarak yapı yeniden görünür hale getirildiği belirtilirken, dış cephedeki özgün olmayan sıvaların söküldüğü ve yapının taş dokusu yeniden ortaya çıkarıldığı açıklandı.

 

Alt katta ilenin izleri, üst katta ise şampiyonluğun yolculuğu yansıtılacak

Bakanlık, müzenin alt katı Naim Süleymanoğlu'nun ailesiyle yaşadığı yılları yansıtan etnografik bir düzenlemeyle hazırlandığını bu bölümde; Süleymanoğlu ailesinin orijinal eşyaları, annesi Hatice Hanım ile babası Süleyman Bey ve üç çocuğun silikon heykelleri, dönemsel sedir, kilim, ocak ve mutfak ögeleriyle birlikte ahşap kapı, sandık, sepet ve köy yaşamına dair unsurlar yer aldığını açıklarken, müzenin üst katındaki iki ayrı oda millî sporcumuzun spor hayatını iki dönemde anlatılacağı, Bulgaristan adına kazandığı madalya ve belgeler, ilkokul çantası, haltere başladığı yıllara dair materyaller, kendi anlatımıyla hayat hikayesinin gösterildiği ekran ve minik ziyaretçiler için ‘Oyuncak Naim' alanı Cep Herkülü'nün Bulgaristan yıllarını yansıtacağı, Türkiye'deki Naim ise silikon heykeli ve iltica sonrası kazandığı madalyalar, antrenmanlarda kullandığı halter, eşofman, tişört ve ayakkabı replika takımı, olimpiyat madalyası replikaları ile Devlet Üstün Hizmet Beratı ve olimpiyat belgeleriyle anlatılacağı kaydedildi.

