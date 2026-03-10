  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Pişkin Trump’a İran’da 168 çocuğun hayatını kaybettiği görüntü soruldu! Cevabı olaydan daha skandal Yıllar önce söylemişti, bugün bir bir gerçekleşiyor: İşte Erbakan’ın kan donduran “İsrail” öngörüsü Saatler içerisinde omayacak şey oldu: SİHA tesisleri vuruldu, hava savunma sistemleri kör edildi Tam 10 bin simülasyon yapıldı: İşte yapay zekanın Galatasaray-Liverpool tur tahmini Türk F-16’ları akıllarını aldı! Haddini aşan Rumlar, aldıkları cevapla sus-pus oldu Arap ülkeleri Türkiye'den 'Çelik Kubbe' satın alacaktı! 'Dost' dediğimiz ülke bizden önce davrandı Trump konuştu, altın yükselişe geçti! “Şerefsizler pişman olacaklar” demişti! Aliyev’den herkesi ters köşe yapan “İran” hamlesi Savaş çıkartacak rezerv Türkiye'de bulundu: 694 milyon tonluk büyük keşif Türkiye'ye doğru ateşlenen balistik füze BAE'yi çıldırttı
Dünya
7
Yeniakit Publisher
Pişkin Trump’a İran’da 168 çocuğun hayatını kaybettiği görüntü soruldu! Cevabı olaydan daha skandal
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Pişkin Trump’a İran’da 168 çocuğun hayatını kaybettiği görüntü soruldu! Cevabı olaydan daha skandal

İran'ın Minab kentindeki Şecere-i Tayyibe İlkokulu'na düzenlenen ve 168'i çocuk 175 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde okulun Tomahawk füzesiyle vurulduğu görülürken, "Saldırıyı İran yaptı" sözleri hatırlatılan ABD Başkanı Trump "Tomahawk diğer ülkeler tarafından da satılıyor ve kullanılıyor. İran'ın da elinde Tomahawk olduğu kesin" ifadelerini kullandı.

#1
Foto - Pişkin Trump’a İran’da 168 çocuğun hayatını kaybettiği görüntü soruldu! Cevabı olaydan daha skandal

ABD, İsrail ve İran arasında devam eden savaşın sivillere yönelik ağır sonuçları gündeme gelmeye devam ediyor. İran'ın Minab kentinde bulunan Şecere-i Tayyibe İlkokulu'na düzenlenen saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler, saldırının sorumluluğuna dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.

#2
Foto - Pişkin Trump’a İran’da 168 çocuğun hayatını kaybettiği görüntü soruldu! Cevabı olaydan daha skandal

İran'ın Minab kentinde gerçekleştirilen saldırıda 168'i çocuk olmak üzere toplam 175 kişi hayatını kaybetmişti. Olayın ardından taraflar birbirini suçlarken, saldırıya ilişkin yeni görüntüler uluslararası basında yayımlandı.

#3
Foto - Pişkin Trump’a İran’da 168 çocuğun hayatını kaybettiği görüntü soruldu! Cevabı olaydan daha skandal

ABD basını tarafından servis edilen görüntülerde, ABD ordusunun envanterinde bulunan Tomahawk seyir füzesinin okulu vurduğu görüldü. Söz konusu görüntüler, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce yaptığı "saldırıyı İran gerçekleştirdi" yönündeki açıklamalarıyla çelişti.

#4
Foto - Pişkin Trump’a İran’da 168 çocuğun hayatını kaybettiği görüntü soruldu! Cevabı olaydan daha skandal

Gelişmenin ardından ABD Başkanı Donald Trump'a konuya ilişkin yeni bir soru yöneltildi. Bir gazeteci Trump'a, "İran'daki kız okulunun muhtemelen bir Tomahawk füzesiyle imha edildiği görülüyor. ABD herhangi bir sorumluluk kabul edecek mi?" diye sordu. Trump ise soruya doğrudan sorumluluk kabul etmeyen bir yanıt verdi. Tomahawk füzelerinin yalnızca ABD tarafından kullanılmadığını savunan Trump, başka ülkelerin de bu silaha sahip olabileceğini söyledi. Trump açıklamasında, "Tomahawk diğer ülkeler tarafından da satılıyor ve kullanılıyor. İran'ın da elinde Tomahawk olduğu kesin." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Pişkin Trump’a İran’da 168 çocuğun hayatını kaybettiği görüntü soruldu! Cevabı olaydan daha skandal

Saldırının ardından ABD Başkanı Donald Trump, okulun ABD tarafından vurulduğu iddialarını reddetmişti. Trump, saldırının İran'a ait hatalı mühimmat nedeniyle gerçekleştiğini öne sürmüştü. Savunma Bakanı Pete Hegseth de yaptığı açıklamada sivilleri hedef alan tarafın İran olduğunu söylemişti.

#6
Foto - Pişkin Trump’a İran’da 168 çocuğun hayatını kaybettiği görüntü soruldu! Cevabı olaydan daha skandal

İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na saldırı düzenlediğini duyurmuştu. İran Kızılayına göre saldırıda 165'ten fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Netanyahu'yu sarsan ölüm! İran'ın füzeleri etkisini gösterdi
Dünya

Netanyahu'yu sarsan ölüm! İran'ın füzeleri etkisini gösterdi

İran’ın İsrail’e yönelik füze saldırılarının ardından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Saldırılarda İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu..
İran’dan net ateşkes şartı: "Saldırıların tekrarlanmayacağına dair güvence verilmeli"
Dünya

İran’dan net ateşkes şartı: "Saldırıların tekrarlanmayacağına dair güvence verilmeli"

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, küresel güçlerin ateşkes çağrılarına yanıt verdi. Garibabadi, herhangi bir anlaşma için İr..
Mamdani'ye bombalı saldırıda şok detay: Bombacı Türk çıktı
Gündem

Mamdani'ye bombalı saldırıda şok detay: Bombacı Türk çıktı

New York’un ilk Müslüman Belediye Başkanı Mamdani'ye bombalı saldırımı girişiminde ortaya çıkan yeni bilgiler Türkiye’yi de olaya dahil etti..
Bu kez İran değil! Terör devleti İsrail'i İHA'larla vurdular
Dünya

Bu kez İran değil! Terör devleti İsrail'i İHA'larla vurdular

Hizbullah'a ait İHA'lar ve füzeler, terör devleti İsrail'in Lübnan sınırındaki yerleşim bölgesi Kiryat Şmona'da görüntülendi.
Avrupa’nın kalbinde Sinagog’a bomba
Gündem

Avrupa’nın kalbinde Sinagog’a bomba

Belçika, sabaha karşı bombalı saldırıyla sarsıldı. Liège kentinde bulunan bir sinagogun önünde meydana gelen patlama bütün Avrupa’yı alarma ..
ABD'den alçak pusu: Komşu ülkelerin bağrından İran'a füze yağdırıyorlar!
Gündem

ABD'den alçak pusu: Komşu ülkelerin bağrından İran'a füze yağdırıyorlar!

Siyonist İsrail ve hamisi ABD'nin bölgeyi kan gölüne çeviren saldırıları devam ederken, Washington'ın sinsi savaş taktikleri de bir bir ifşa..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23