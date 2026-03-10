Pişkin Trump’a İran’da 168 çocuğun hayatını kaybettiği görüntü soruldu! Cevabı olaydan daha skandal
İran'ın Minab kentindeki Şecere-i Tayyibe İlkokulu'na düzenlenen ve 168'i çocuk 175 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde okulun Tomahawk füzesiyle vurulduğu görülürken, "Saldırıyı İran yaptı" sözleri hatırlatılan ABD Başkanı Trump "Tomahawk diğer ülkeler tarafından da satılıyor ve kullanılıyor. İran'ın da elinde Tomahawk olduğu kesin" ifadelerini kullandı.