Ünlü genetikçi iddialı konuştu: İnsan ömrü 150 yıla kadar uzayacak

Elon Musk’ın bu hafta insan ömrünün uzatılmasına dair yaptığı açıklamalar, teknoloji ve bilim çevrelerinde büyük yankı uyandırdı.

Musk, “insan ömrünü sınırlayan biyolojik bariyerlerin aşılabileceğini” söylerken, ölümün gerçekten kaçınılmaz bir kader olup olmadığı tartışması yeniden gündeme geldi.

Tam da bu sırada genetik bilim dünyasının en saygın isimlerinden Prof. Steve Horvath, konuyu bilimsel verilerle ele aldı.

Horvath, TIME dergisine verdiği röportajda, insan ömrünün 150 yıla kadar uzatılmasının “kesinlikle gerçekleşeceğini” söyledi.

EPİGENETİK SAATLER: YAŞLANMAYI ÖLÇEBİLMEK ARTIK MÜMKÜN

Horvath, yaşlanmayı sayısal olarak ölçebilen epigenetik saat (epigenetic clock) teknolojisinin öncüsü olarak tanınıyor.

Bu yöntem, DNA metilasyonu adı verilen kimyasal değişimleri inceleyerek, bir organizmanın biyolojik yaşını tespit ediyor.

Bir başka deyişle, artık bir insanın “takvim yaşı” ile “biyolojik yaşı” arasındaki fark bilimsel olarak ölçülebiliyor.

Bu sayede yaşlanma, soyut bir süreç olmaktan çıkarak ölçülebilir bir biyolojik mekanizma haline geldi.

Horvath’ın buluşu, tıbbın “yaşlanmayı bir hastalık olarak tedavi etme” hedefinin önünü açtı.

Bugün bu teknoloji, yaşlanma karşıtı ilaçlardan kanser araştırmalarına kadar birçok alanda kullanılabiliyor.

YAPAY ZEKÂ VE BİYOTEKNOLOJİ EL ELE İLERLİYOR

Horvath, çalışmalarını şu anda Altos Labs adlı biyoteknoloji şirketinde sürdürüyor.

Altos Labs, hücreleri yeniden gençleştirmeyi hedefleyen ve yaşlanmayı tersine çevirmeyi amaçlayan en iddialı araştırma kuruluşlarından biri olarak biliniyor.

Şirketin hedefi, yaşlanmayla birlikte bozulan hücresel mekanizmaları onararak insan vücudunu biyolojik olarak genç tutmak.

Horvath, artık yalnızca akademik yayın üretmekle kalmayıp, doğrudan klinik etki yaratacak tedaviler geliştirmeye odaklandığını söylüyor.

Yapay zekâ ve büyük veri analizlerinin biyolojiye entegre edilmesi, bu süreçte çarpan etkisi yaratmış durumda.

Horvath, 2025 itibarıyla gerobilim (yaşlanma bilimi) alanında hızla büyüyen bu sinerjinin 2026’da daha da hızlanacağını vurguluyor.

150 YIL ARTIK BİR “HAYAL” DEĞİL, “ZAMAN” MESELESİ

Horvath’a göre 150 yıl yaşayan bir insan fikri artık bilim kurgu olmaktan çıkıyor.

Genetik mühendislik, hücre yenileme ve yapay zekâ destekli modelleme bir araya geldiğinde, insan ömrünün iki katına çıkarılması teknik olarak mümkün hale geliyor.

Ancak Horvath, “ölümsüzlük” fikrini reddediyor ve asıl hedefin “sağlıklı yaşam süresini uzatmak” olduğunu vurguluyor:

“Amaç sonsuza kadar yaşamak değil; 150 yaşında da genç, aktif ve zihinsel olarak güçlü kalabilmek.”

SONUÇ: YAŞLANMA ARTIK KAÇINILMAZ DEĞİL, HESAPLANABİLİR

Horvath’ın öngörüsüne göre, önümüzdeki birkaç on yıl içinde yaşlanmayı yavaşlatan, hatta kısmen tersine çeviren tedaviler yaygınlaşacak.

Epigenetik saatler, kişisel sağlık takibinde yeni bir standart haline gelebilir.

Tıp dünyasında yeni bir paradigma oluşuyor:

“Yaşlanma kader değil, bir mühendislik problemi.”

Kaynak: TIME Magazine