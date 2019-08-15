Ünlü gazeteci, Erdoğan’a seslendi: Bu atamaya kimlerin sevindiğinden haberiniz var mı?

yeniakit.com.tr Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş görevden alındı, İlahiyatçılar ve din dersleri konusunda tepki çeken sözler sarf eden Burhanettin Dönmez başkanlığa atandı. Kamuoyunda tepkiye neden Milli Eğitim Bakanlığındaki bu atama, Cumhuriyet gibi İslam düşmanı medya organlarını sevindirdi. Konuya dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek, bu atamaların kimleri sevindirdiğinden haberdar olup olmadığını sordu.

Hayrettin Karaman, “İşte bu olmadı” dedi, Milli Eğitimdeki tepki çeken atamayı açıkladı

Akit TV Haber Müdürü Muharrem Coşkun’un sunduğu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, gündemi işgal eden konular masaya yatırıldı. Talim Terbiye Kurulu’ndaki söz konusu atamanın da konuşulduğu programda, Karahasanoğlu dikkat çeken yorumlarda bulundu.

“Dinselleşmenin mimarı gitti”

Müslümanların Allah’a olan bağlılıklarını gösterdiği Kurban Bayramı’na karşıtlık yapmak için, “Kurban Pagan kültürüdür” safsatasını ileri süren, İslami her türlü faaliyete muhalefet eden, başörtüsü karşıtı yazarlara köşe veren Cumhuriyet, okul müfredatına dini dersleri eklediği için Alpaslan Durmuş’u hedef aldı. Durmuş’un görevden alınmasını, “MEB’de Selçuk’tan büyük adım, dinselleşmenin mimarı gitti” başlığıyla duyuran paçavra, haberde, “AKP döneminde eğitimde dinselleşmenin en büyük adımlarından olan yeni müfredatın mimarı Alpaslan Durmuş, Talim Terbiye Kurulu (TTK) Başkanlığı görevinden alındı. Durmuş’un yerine Prof. Dr. Burhanettin Dönmez atandı. Durmuş’un görevden alınması dini çevrelerin tepkisini çekerken, değişimin perde arkasında Bakan Ziya Selçuk’un daha bilimsel bir müfredat talebine TTK’nin ayak diretmesi olduğu öğrenildi.” ifadelerini kullandı.

Karahasanoğlu: Bu karara kimler seviniyor...

Gazeteci Ali İhsan Karahasanoğlu, Cumhuriyet’in bu haberini yorumlayarak, atama kararına kimlerin sevindiğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulunan Karahasanoğlu, Maneşetlerin Dili’nde şunları söyledi: